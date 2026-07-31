به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن زنگنه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضیاءآباد با گرامیداشت فرارسیدن اربعین حسینی، اظهار کرد: زیارت اربعین یکی از نشانه‌های مؤمن و از جلوه‌های مهم پیوند اعتقادی شیعیان با مکتب امام حسین(ع) است.

وی افزود: راهپیمایی اربعین تنها یک حرکت عبادی نیست، بلکه جلوه‌ای از وحدت، همدلی و پیوند اجتماعی مسلمانان و دوستداران اهل‌بیت(ع) در سراسر جهان به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت ضیاءآباد با قدردانی از فعالیت موکب‌های اربعین، ادامه داد: موکب‌ها نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران دارند و لازم است مسئولان و مردم از این مجموعه‌ها که با اخلاص و انگیزه دینی فعالیت می‌کنند، حمایت بیشتری داشته باشند.

زنگنه همچنین با اشاره به پنجم مردادماه، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از ائمه جمعه پیشین ضیاءآباد و اعضای ستاد نماز جمعه این شهر قدردانی کرد و گفت: برگزاری منظم نماز جمعه نتیجه تلاش مجموعه‌ای از افرادی است که در طول سال‌های گذشته در این مسیر خدمت کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه، از تلاش نیروهای انتظامی و دستگاه‌های مسئول در حوزه تأمین امنیت و پیگیری مسائل مردم تقدیر کرد و بر ضرورت مقابله با خرید و فروش اموال سرقتی تأکید کرد.

امام جمعه موقت ضیاءآباد در ادامه با اشاره به حضور مردم در تجمعات و برنامه‌های اجتماعی، بر حفظ هوشیاری در برابر جریان‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی تأکید کرد و گفت: جامعه برای عبور از شرایط حساس امروز نیازمند بصیرت، انسجام و توجه به مصالح عمومی است.

زنگنه با اشاره به تحولات منطقه و مناسبات جمهوری اسلامی ایران با آمریکا، اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نمی‌توان به وعده‌ها و سیاست‌های دولت آمریکا اعتماد کرد و در برابر تهدید و زیاده‌خواهی دشمنان باید با حفظ اقتدار و هوشیاری عمل کرد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود با کشورهای منطقه خصومتی ندارد، اما انتظار می‌رود کشورهای منطقه اجازه ندهند خاک و امکانات آنها برای اقدام علیه دیگر کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

امام جمعه موقت ضیاءآباد با تأکید بر اهمیت تقویت توان دفاعی کشور خاطرنشان کرد: ملت ایران در برابر تهدیدها باید متحد و هوشیار باشد و اجازه ندهد دشمنان زمان و شرایط کشور را تعیین کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نخستین زائر اربعین حسینی، گفت: حضور جابر بن عبدالله انصاری در کربلا در روز اربعین، بیانگر عمق محبت و وفاداری یاران پیامبر(ص) به امام حسین(ع) و تأکیدی بر حقانیت نهضت عاشورا بود.

زنگنه افزود: اربعین فرصتی برای بازخوانی پیام عاشورا و تبیین درس‌های مکتب امام حسین(ع) از جمله ایستادگی در برابر ظلم، حفظ عزت و دفاع از حق است و باید این مفاهیم به نسل جوان منتقل شود.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربلا و شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت تداوم راه شهدا و تقویت وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد.

