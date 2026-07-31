ادامه مسیر مقاومت و عزت؛ مقابل زورگویی دشمن عقب نخواهیم نشست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مصلی امیر المومنین(ع) با تاکید بر اینکه ملت ایران با تأسی از مکتب امام حسین(ع)، امام خمینی(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، راه مقاومت را برگزیده است، بیان کرد: ملت ایران زیر بار زور نمی رود.

وی افزود: ملت ایران مقابل همه فشارها و زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده و به عقب نخواهد رفت.

امام جمعه سمنان ضمن اشاره به اینکه اینکه قیام عاشورا برای مقابله با ظلم نجات انسان‌ و پیشگیری از تحریف دین شکل گرفت، تصریح کرد: در عصر حاضر نیز باید این فرهنگ ادامه دار باشد.

مطیعی در دیگر بخش سخنان خود روح حاکم بر زیارت اربعین را اعلام برائت از ظلم و حمایت از جبهه حق برشمرد و ادامه داد: این موضوع باید در جامعه اسلامی زنده و پویا باقی بماند.

وی اربعین حسینی را از برجسته ترین جلوه‌های فرهنگ عاشورا معرفی کرد و یادآور شد: اهمیت اربعین حسینی در همین مبارزه با ظلم و انحراف خلاصه شده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان توضیح داد: در عصر کنونی نیز باید با تاسی از قیام امام حسین (ع) و یارانش در برابر جبهه استکبار ایستاد و باید بدانیم بیش از هر زمان دیگری باید با بهره گیری این مکتب برای صیانت از عزت و استقلال امت اسلامی تلاش کنیم.

مطیعی همچنین از همه دست اندرکاران برگزاری آئین اربعین حسینی و همچنین رویداد اربعین جاماندگان حسینی در سراسر استان سمنان به خصوص مواکب قدردانی کرد.