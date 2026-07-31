امام جمعه اهرم: اربعین نمایش وحدت و اقتدار جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیب پهلوزاده در خطبههای نماز جمعه اهرم با تسلیت فرارسیدن اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: اربعین امسال از جهات مختلف دارای ویژگیهای خاصی است و حضور گسترده زائران در این آیین معنوی، پیام روشنی از تداوم فرهنگ عاشورا، عدالتخواهی و مقاومت به جهانیان مخابره میکند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در آیینهای مرتبط با اربعین، افزود: این حضور باشکوه نشاندهنده پیوند عمیق ملتهای مسلمان با آرمانهای نهضت حسینی و ایستادگی در برابر ظلم است و راهپیمایی اربعین، بستری برای مطالبه عدالت، تقویت وحدت امت اسلامی و آمادگی برای تحقق آرمانهای الهی به شمار میرود.
امام جمعه اهرم با اشاره به برگزاری برنامه پیادهروی جاماندگان اربعین در نقاط مختلف کشور، تصریح کرد: این برنامه فرصت ارزشمندی برای زنده نگه داشتن فرهنگ اهلبیت (ع)، ترویج معارف دینی و مشارکت گسترده مردم در شعائر اسلامی است.
تقدیر از فعالیتهای فرهنگی و نقش نوجوانان
پهلوزاده از تلاشهای انجمن اسلامی دانشآموزان شهرستان تنگستان در برگزاری برنامههای فرهنگی ایام محرم و صفر قدردانی کرد و گفت: اجرای آیینهایی همچون همایش شیرخوارگان حسینی و اجتماع «بناتالحسین» با محوریت نوجوانان، بهویژه دختران، اقدامی ارزشمند در مسیر انتقال ارزشهای دینی و انقلابی به نسل جوان است.
وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به پیام دبیرکل و رزمندگان حزبالله، اظهار داشت: این پیام بر استمرار مقاومت، پایداری در مسیر جهاد و حمایت از ملتهای مظلوم تأکید دارد و نشاندهنده سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جبهه مقاومت است.
امام جمعه اهرم با بیان اینکه مقاومت، عامل عزت و سربلندی ملتها است، افزود: حفظ انسجام و حمایت از ملتهای مظلوم، از اصول اساسی سیاست جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و ملتهای مسلمان با تکیه بر این روحیه، در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان ایستادگی خواهند کرد.
نقش رسانه در جهاد تبیین و امیدآفرینی
پهلوزاده با گرامیداشت روز صدا و سیما، از تلاشهای کارکنان رسانه ملی و صداوسیمای مرکز بوشهر قدردانی کرد و گفت: کارکنان این مجموعه در شرایط دشوار نیز با احساس مسئولیت، وظیفه اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و جهاد تبیین را دنبال کردهاند.
وی نقش رسانه ملی را در تقویت امید، وحدت و همدلی جامعه مهم ارزیابی کرد و افزود: دشمنان همواره تلاش میکنند با استفاده از ابزارهای رسانهای، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، از این رو تقویت رسانههای داخلی و تولید محتوای مؤثر، از ضرورتهای امروز کشور است.
امام جمعه اهرم با اشاره به اهمیت صدا و سیما در مقابله با جنگ رسانهای دشمن، خاطرنشان کرد: همانگونه که جمهوری اسلامی در حوزههای راهبردی به توان داخلی تکیه کرده است، در عرصه رسانه نیز باید این ظرفیت بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بدعهدی و رفتارهای خصمانه آمریکا همچنان ادامه دارد و ملت ایران با تکیه بر وحدت، توان داخلی و هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مسیر عزت، استقلال و اقتدار خود را دنبال خواهد کرد.
پهلوزاده تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی، با حفظ انسجام ملی و تقویت توان بازدارندگی، از منافع و امنیت کشور دفاع خواهد کرد و ملت ایران همچنان بر اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی پایبند خواهد ماند.
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