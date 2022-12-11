به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آرزوهای دست ساز» با تحقیق و نگارش میلاد حبیبی بهتازگی توسط انتشارات راه یار به چاپ دوازدهم رسیده است. این کتاب روایتی داستانی از شکلگیری شرکتی دانشبنیان در حوزه فناوریهای الکترونیکی و رایانهای به دست چند جوان است که ساخت دوربین ثبت تخلّفات راهنمایی و رانندگی یکی از معروفترین اختراعات آنهاست.
«آرزوهای دستساز» اگرچه با هدف روایتِ پیشرفت نگارش شده، اما میتوان آن را تجربه زیستهای از جنبش دانشجویی نیز قلمداد کرد که مجالی برای خلق فرصتهای جدید پیدا کرده است و به همین دلیل نیز، کتاب با استقبال و واکنشهای خوب اساتید و دانشجویان، بهویژه رشتههای فنی و مهندسی مواجه شده و برخی نیز معتقدند که این کتاب، شروع فصل جدیدی از تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در قالب تاریخ شفاهی پیشرفت است و در تبیین عملیاتی و واقعی «بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب» بسیار راهگشاست و مصداق امید و انگیزه، تلاش و استقامت، عزت و میهندوستی، خودکفایی و اعتماد به جوانان است.
این کتاب، روایتی همدلانه و درونی از شکلگیری یک شرکت دانشبنیان سازنده دوربینهای سرعتسنج و تخلّفسنج است که به عوامل زمینهساز، نقاط شکست و ضعف و برخاستن دوباره و چالشهای این مجموعه پرداخته است؛ بنابراین نویسنده در کتاب، بیش از آنکه راوی تاریخ شفاهی باشد و مطالب صرفاً روایت ماوَقَع باشد یا تلاش کند روایتی داستانگونه ارائه دهد، تلاش کرده است این عوامل، نقاط حساس، مشکلات و تدبیرها را به نمایش بگذارد؛ به همین دلیل، کتاب بین «تاریخ شفاهی»، «داستان»، «مجموعه روانشناسی و موفقیت» و «راهنمای مدیریت کسبوکار» در نوسان است و مخاطب به هر نیّتی که کتاب را بخوانید، از آن بهره میبرید. البته کتاب، طولانی نشده و موضوع آن هم مسئلهای است که همه در جامعه بهنحوی با آن رو به رو هستند.
در بخشی از کتاب نیز میخوانیم:
«یک بار یکی از اساتید در کلاس خاطرهای از «فایمن» برایمان تعریف کرد. فایمن، یکی از فیزیکدانان بزرگ آمریکاست که توانست جایزه نوبل بگیرد. مهارت زیادی در تدریس داشت. فیزیک را چرخ میکرد و با ادبیات ساده ای سرخش میکرد و به خورد دانشجوها میداد. از این لحاظ شهرت زیادی برای خودش دست و پا کرده بود. فایمن روزی برای سخنرانی به دانشگاه آرژانتین دعوت میشود. در حین سخنرانی، از دانشجوها می پرسد: «شما چرا همان کاری را میکنید که ما در آمریکا انجام میدهیم؟ وضعیت کشور ما طوری است که باید روی لبه علم حرکت کنیم، اما شما که کشورتان مشکلات متعددی دارد، بروید و مشکلات خودتان را حل کنید، نه اینکه به علومی بپردازید که شاید صد سال آینده هم به دردتان نخورد.»
چاپ دوازهم این کتاب با ۱۸۴ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۵۰ هزار تومان عرضه شده است.
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