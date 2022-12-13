به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با بیان اینکه سرمایه اصلی در هلال احمر داوطلبان هستند، گفت: هر ساله سازمان ملل ۱۴ آذر و ۵ دسامبر به عنوان روز داوطلب گرامی داشته می‌شود و امسال هم با شعار همبستگی وکار داوطلبانه این روز را جشن گرفتیم.

به گفته این مقام مسئول، ما امسال حوادث مختلفی در سطح کشور داشتیم و شاهد تلاش زیادی از سوی نیروهای هلال احمر استان کرمان در سیل اخیر بودیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان هلال احمر در ۳ محور فعالیت‌های خودش را انجام می‌دهد، اضافه کرد: اولین مورد، جذب وسازماندهی داوطلبان و افرادی که علاقه مندند خدمات خود را به همنوعان خود ارائه کنند.

سلیمی‌گفت: ما در جمعیت هلال احمر با همکاری دوستان در سازمان داوطلب، به عنوان درگاه ورودی افراد متقاضی عضویت در جمعیت ایفای نقش می‌کنیم.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر تصریح کرد: از افرادی که تاکنون به عضویت داوطلبانه جمعیت هلال احمر در نیامده‌اند، دعوت می‌کنیم به خیل عظیم داوطلبان بپیوندند و ما را یاری کنند.

سلیمی افزود: دومین مورد از محور عملکرد این سازمان، ارائه خدمات حمایتی به بیماران نیازمند ومتاثیرین از حوادث و بلایا است، یکی از توفیقاتی که امسال داشتیم بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان کمک هزینه دارو و درمان به صورت بلاعوض در سطح کشور داشتیم به بیماران نیازمند توسط مددکاران اجتماعی که بخش عمده آنها دواطلب جمعیت هلال احمر بوده‌اند، انجام شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر عنوان کرد: همچنین خدماتی در حوزه معیشت و محرومیت زدایی و تهیه بسته‌های بهداشتی و معیشتی که با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی توسط همکاران در استان‌ها به ویژه جمعیت هلال احمر کرمان، انجام و کارهای بزرگی جهت جذب منابع بسیار خوب، صورت گرفته است.

رئیس سازمان داوطلبان با تقدیر از خیرین بلند همت، گفت: خیرین بزرگواری که در کنار هلال احمر هستند و بخش عمده آنها بدون نام و نشان خدمت می‌کنند و بیشترین زحمت را متحمل هستند، لذا ما به عنوان حلقه اتصال بین توان توانمندان ونیاز نیازمندان در خدمت مردم هستیم.

رئیس سازمان داوطلبان با اشاره به سومین محور فعالیت‌های سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر افزود: در قسمت سوم فعالیت‌ها ارائه برنامه‌های بشردوستانه و اقداماتی که درحوزه محرومیت زدایی و ارائه خدمات سلامت محور در قالب کاروان‌های سلامت، اجرای پروژه نذر آب در پنجمین مرحله در ۱۰۰ روستا با مشارکت خیرین وداوطلبان پر تلاش برگزار و به انجام رسید.

رضا فلاح مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان نیز در این مراسم، داوطلبان را یاوران همیشه همراه هلال احمر دانست و گفت: به منظور گرامی داشت روز ۱۴ آذر، در مقابل شما بزرگ مردان وشیرزنان استان کرمان که همیشه بی ریا و بدون هیچ مزدی خدمات کاملاً داوطلبانه انجام می‌دهید، سر تعظیم فرو می‌آوریم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان افزود: خواست خدا بوده است که با دست شما دست بی نوایی گرفته شود، چرا که پزشکان و خیرانی هستند که بی منت به مردم خدمات رسانی می‌کنند و چه بهتر که به آنها لقب فرشته نجات را داد.

فلاح با بیان اینکه وظیفه سنگینی بر دوش ما هلال احمری‌ها است، بیان کرد: خانه هلال در زهکلوت در دورترین نقطه استان کرمان فعال شده است. جمعیت هلال احمر امروزه با ایجاد خانه‌های هلال در روستاها جایگاه ویژه ای گرفته و رونق یافته است چراکه رکن و اساس این همت‌ها داوطلبانه بودن است.

فلاح با بیان اینکه داوطلبان چراغی برای دیگران روشن می‌کنند ولی خودشان در تاریکی هستند، گفت: آنها ناجی جان مردم هستند و انسانیت را معنی کرده‌اند و کارها را بدون ادعای پیروزی انجام می‌دهند. هلال احمر یک نهادی است که در سخت‌ترین شرایط حضور پیدا می‌کند و هر جا که گرفتاری است داوطلبان هلال احمر حضور دارند.