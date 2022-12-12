بذرکاری در ۳۰ هکتار از اراضی جنگلی لنده انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو محمدی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شهرستان لنده دارای ۸۰ هزار هکتار پوشش جنگلی و مرتعی است.

وی با بیان اینکه تعداد نیروی انسانی با توجه به گستردگی حوزه استحفاظی کم است، گفت: به دلیل بی توجهی برخی از شهروندان شاهد آتش سوزی‌های گسترده‌ای در مناطق جنگلی و مرتعی این شهرستان بودیم.

وی افزود: در راستای احیای جنگل‌ها در این شهرستان، عملیات بذرکاری برای تقویت پوشش جنگلی در روستای آتشگاه بخش مرکزی شهرستان لنده اجرایی می‌شود.

محمدی اظهار داشت: با حفاظت‌های انجام شده از بذرکاری های دو سال گذشته، شاهد رشد بذرهای کاشته شده در این منطقه هستیم و امیدواریم که فرهنگ محافظت و مراقبت از جنگل‌ها و مراتع برای همه اقشار جامعه نهادینه شود.