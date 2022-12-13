۹۳۶ فقره پرونده برای سنددار کردن اراضی کشاورزی گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز علیپور شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صدور سند اراضی کشاورزی از اولویت‌های دولت بوده و قرارگاه جهادی صدور سند در سطح کشور و استان تشکیل شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان افزود: اولین مزیت این طرح تثبیت مالکیت شرعی و قانونی مالک و زارع است و این امکان را برای وی فراهم می‌کند که تسهیلات بانکی و غیره را دریافت کنند.

وی بیان کرد: گاهی بین کشاورز و دستگاه دولتی منازعاتی ایجاد شده و صدور سند باعث کاهش این دعواها خواهد شد و از مراجعه آنها به دستگاه قضا جلوگیری خواهد کرد.

علیپور اضافه کرد: فعالیت های توسعه ای از جمله مزایا و اختصاص نهاده و غیره به افرادی که دارای سند باشند تعلق خواهد گرفت لذا صدور سند می تواند در این زمینه به کشاورزان کمک کند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: با فراخوان در سطح شهرستان‌ها کشاورزان می توانند به مدیریت جهادکشاورزی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده برای سنددار کردن اراضی خود اقدام کنند.

وی بیان کرد: تاکنون ۹۳۶ فقره پرونده تشکیل شده که نیاز است کشاورزان بیشتر در این زمینه پای کار باشند و از این شرایط بهره کافی را ببرند.

علیپور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امنیت غذایی مبتنی بر استمرار تولید است و طبیعتاً عرصه یکپارچه و یکدست عملکرد بهتر و بیشتری خواهد داشت و مکانیزاسیون در آن جواب می دهد اما خرد شدن اراضی کشاورزی عرصه را از این مزیت خارج کرده و از طرفی با قانون حدنصاب مواجه می‌شویم که برای آنها صدور سند دچار مشکل خواهد شد.