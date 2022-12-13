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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۷:۴۵

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان:

۹۳۶ فقره پرونده برای سنددار کردن اراضی کشاورزی گلستان تشکیل شد

۹۳۶ فقره پرونده برای سنددار کردن اراضی کشاورزی گلستان تشکیل شد

گرگان- مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان گفت: در حال حاضر ۹۳۶ فقره پرونده برای حدنگاری اراضی کشاورزی گلستان تشکیل شده که نیاز است کشاورزان بیشتر در این زمینه پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز علیپور شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صدور سند اراضی کشاورزی از اولویت‌های دولت بوده و قرارگاه جهادی صدور سند در سطح کشور و استان تشکیل شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان افزود: اولین مزیت این طرح تثبیت مالکیت شرعی و قانونی مالک و زارع است و این امکان را برای وی فراهم می‌کند که تسهیلات بانکی و غیره را دریافت کنند.

وی بیان کرد: گاهی بین کشاورز و دستگاه دولتی منازعاتی ایجاد شده و صدور سند باعث کاهش این دعواها خواهد شد و از مراجعه آنها به دستگاه قضا جلوگیری خواهد کرد.

علیپور اضافه کرد: فعالیت های توسعه ای از جمله مزایا و اختصاص نهاده و غیره به افرادی که دارای سند باشند تعلق خواهد گرفت لذا صدور سند می تواند در این زمینه به کشاورزان کمک کند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: با فراخوان در سطح شهرستان‌ها کشاورزان می توانند به مدیریت جهادکشاورزی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده برای سنددار کردن اراضی خود اقدام کنند.

وی بیان کرد: تاکنون ۹۳۶ فقره پرونده تشکیل شده که نیاز است کشاورزان بیشتر در این زمینه پای کار باشند و از این شرایط بهره کافی را ببرند.

علیپور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امنیت غذایی مبتنی بر استمرار تولید است و طبیعتاً عرصه یکپارچه و یکدست عملکرد بهتر و بیشتری خواهد داشت و مکانیزاسیون در آن جواب می دهد اما خرد شدن اراضی کشاورزی عرصه را از این مزیت خارج کرده و از طرفی با قانون حدنصاب مواجه می‌شویم که برای آنها صدور سند دچار مشکل خواهد شد.

کد مطلب 5653698

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