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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۹:۲۹

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خبر داد؛

ثبت نام بیش از ۳۰۰ نفر از مرکزی در سی و چهارمین جشنواره «امتنان»

ثبت نام بیش از ۳۰۰ نفر از مرکزی در سی و چهارمین جشنواره «امتنان»

اراک- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از ثبت نام بیش از ۳۰۰ نفر در سی و چهارمین دوره جشنواره امتنان خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۳۶ نفر زن و مابقی مردم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید امیدی با اشاره به اینکه ۳۰۷ نفر از استان مرکزی در سی و چهارمین جشنواره امتنان ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: از مجموع ثبت‌نام کنندگان در این جشنواره، ۲۳۶ نفر زن و ۷۱ نفر مرد هستند.

امیدی گفت: ۱۶۳ نفر در بخش صنعت، ۶۵ نفر در بخش خدمات، ۲۵ نفر در بخش کشاورزی و ۵۴ نفر در واحد نمونه ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ادامه افزود: ۱۵۳ نفر از ثبت‌نام کنندگان سی و چهارمین جشنواره امتنان این استان از شهرستان اراک، هفت نفر از آشتیان، پنج نفر از تفرش، ۱۹ نفر از خمین، ۲۹ نفر از دلیجان، ۴۹ نفر از ساوه، هفت نفر از شازند، ۱۰ نفر از زرندیه، ۹ نفر از محلات، ۱۲ نفر از کمیجان و هفت نفر از فراهان هستند.

امیدی گفت: طرح‌های ارائه شده به این جشنواره توسط کمیته داوران، متشکل از اساتید دانشگاه، کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، بسیج کارخانه‌ها، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان داوری می‌شوند.

وی افزود: کارگران خلاق و مبتکر و واحد نمونه برتر که در پایان داوری بالاترین امتیاز را کسب کنند برای رقابت در سطح ملی در سه بخش کارگر نمونه، گروه کار نمونه و واحد نمونه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند.

کد مطلب 5653811

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