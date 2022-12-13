ثبت نام بیش از ۳۰۰ نفر از مرکزی در سی و چهارمین جشنواره «امتنان»

امیدی گفت: ۱۶۳ نفر در بخش صنعت، ۶۵ نفر در بخش خدمات، ۲۵ نفر در بخش کشاورزی و ۵۴ نفر در واحد نمونه ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ادامه افزود: ۱۵۳ نفر از ثبت‌نام کنندگان سی و چهارمین جشنواره امتنان این استان از شهرستان اراک، هفت نفر از آشتیان، پنج نفر از تفرش، ۱۹ نفر از خمین، ۲۹ نفر از دلیجان، ۴۹ نفر از ساوه، هفت نفر از شازند، ۱۰ نفر از زرندیه، ۹ نفر از محلات، ۱۲ نفر از کمیجان و هفت نفر از فراهان هستند.

امیدی گفت: طرح‌های ارائه شده به این جشنواره توسط کمیته داوران، متشکل از اساتید دانشگاه، کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، بسیج کارخانه‌ها، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان داوری می‌شوند.

وی افزود: کارگران خلاق و مبتکر و واحد نمونه برتر که در پایان داوری بالاترین امتیاز را کسب کنند برای رقابت در سطح ملی در سه بخش کارگر نمونه، گروه کار نمونه و واحد نمونه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند.