مجید دایی دایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری محفل روضه‌های خانگی اظهار کرد: سنت حسنه برگزاری محفل ارتباط با اهل بیت در خانه‌ها که موسوم به روضه خانگی است سالیان طولانی است که در شهرهای مختلف ایران و چه بسا جهان جاری است.

مسئول سامانه دعوت استان قزوین عنوان کرد: سنت روضه‌های خانگی به دلایل مختلف از جمله کوچک شدن منازل و شرایط زندگی آپارتمانی رونق قبلی خود را از دست داده که البته این موانع بیشتر موانع ذهنی است نه موانع عملیاتی به این معنا که درجایی قید نشده است که تعداد افراد جلسه روضه باید چه مقدار باشد چنانچه آیت الله قاضی به برگزاری روضه هفتگی حتی با حضور دو سه نفر تاکید کردند و آن را اسباب گشایش امور دانستند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر آیت‌الله حق شناس نیز چنین مطرح کرده‌اند که ائمه در جلساتی که تعداد آنها اندک است دستگیری می‌کنند و به این جلسات توجه دارند.

این مسئول ابراز کرد: لازمه روضه خانگی ارتباط خانگی و خانوادگی با اهل بیت بوده و در نقاط مختلف حتی حیاط و پارکینگ منزل یا منازل کوچک نیز امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه جلسات روضه‌های ممکن است در محل کار، مغازه و ادارات نیز برگزار شود، تصریح کرد: طی مناسبت های مختلف جلسات روضه‌های هفتگی در محل کار برگزار شد و نتایج مثبت و دلچسبی را به همراه داشت که برخی از این جلسات به صورت ماهیانه ادامه دار شده است.

دایی دایی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر زمان برگزاری جلسات نیز مهم نیست و ما در هر زمانی که بخواهیم می‌توانیم این جلسات را برگزار کنیم که البته در اینجا زمان برنامه نیز محدودیتی ندارد و ملاک اصلی ارتباط با اهل بیت است که ممکن است در دقایقی کوتاه انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه پذیرایی جلسات روضه نیز باید ساده و مختصر باشد ادامه داد: برگزاری روضه خانگی بیش از آنکه موانع عملیاتی داشته باشد موانع ذهنی دارد به این معنا که در ذهن ما در حالت هزینه بر و مجلل شکل گرفته و اگر ما بتوانیم این موانع را در ذهن خود برطرف کنیم قطعاً روضه‌های خانگی پررونقی خواهیم داشت.

این مسئول عنوان کرد: بحث دسترسی و دست یابی به افرادی از جمله روضه‌خوان، سخنران یا مداح است که این امر در خصوص خانواده‌های مبلغین، روحانیون و مداحان طی فرآیند خودکفایی انجام می‌شود اما در بیشتر جامعه دسترسی و ارتباط با این اشخاص وجود ندارد که این مسئله طی راه‌اندازی سامانه دعوت و در بخش روضه‌های خانگی مرتفع شده است.

وی افزود: هدف ما از ایجاد سامانه دعوت دسترسی آسان مردم به روضه‌خوان باسواد در کمترین زمان و بدون دردسر است.

این مسئول گفت: مردم در سامانه درخواست می‌دهند و روضه‌خوانان در سامانه مشاهده می‌کنند و متناسب با شرایط درخواست از جمله شرایط مکانی و زمانی درخواست را می‌پذیدند و در ادامه اطلاعات تماس جهت هماهنگی برای درخواست کنندگان ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: درخواست مردم می‌تواند به صورت تلفنی با شماره تلفن ۰۹۹۱۲۷۰۰۷۲۴، ربات پیام رسان‌ها و یا سایت davatt. ir انجام می‌شود.

این مسئول گفت: لازم است در مناسبت‌هایی مهم پیک که درخواست بالا است متقاضیان چند روز پیش از مراسم درخواست خود را ثبت کنند.

وی ادامه داد: ما به عنوان مؤسسه روایت حق دارای مجوز سازمان فرهنگی و تبلیغی از سازمان تبلیغات و ارشاد هستیم.

این مسئول تشریح کرد: مؤسسه روایت حق اقدامات و محصولات مختلفی تاکنون داشته و خواهد داشت که یکی از آنها سامانه دعوت است.

وی در پایان گفت: اقدامات مختلفی در سامانه دعوت انجام می‌شود که یکی از خدمات این سامانه اعزام روضه خوان است و یکی دیگر از اقدامات آن اعزام مربی و مبلغ به مدارس ابتدایی است که برای این فرآیند شناسایی مبلغین بیش از یک ماه گذشته آغاز شده است.