تأمین داروی بیماران تالاسمی از مسیر دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پپیکان پور، با اشاره به اینکه در شرایط تحریم تأمین داروی بیماران تالاسمی علاوه بر تولیدات داخلی از سه مسیر دیپلماسی، شرکت‌های خوش نام وارداتی و سازمان بهداشت جهانی، پیگیری می‌شود، گفت: ۲۴ هزار جعبه ۳۰ عددی داروی جیدنیو وارد شده است که به زودی از گمرک ترخیص و نیاز کشور را تا اردیبهشت سال آینده برآورده خواهد کرد.

وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو برنامه ریزی های لازم به منظور تأمین داروهای دسفرال و جیدنیو را تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام داده تا نوسانات تأمین این نوع از داروها به حداقل برسد.

پیکان پور با اشاره به تأثیر تحریم‌ها در روند تأمین داروی بیماران خاص، عنوان کرد: تحریم‌ها و کوتاهی شرکت خارجی تولیدکننده در عمل به تعهداتش، تأمین داروهای تالاسمی را با مشکلاتی مواجه کرده، که در جلسه‌ای نیز با سازمان بهداشت جهانی (WHO) این سازمان قول همکاری برای تسهیل تأمین داروهای بیماران تالاسمی داده است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: تأمین ماده اولیه تولید دفروکسامین با پیگیری دیپلماسی اخیر با کشور آلمان توسط وزارت خارجه و سفیر ایران در این کشور انجام و تلاش شد تا مشکلات تأمین مواد اولیه تولید داروی بیماران تالاسمی رفع شود.

وی تصریح کرد: مواد اولیه تولید یک سال داروی تزریقی بیماران تالاسمی حدود ۷ تن است که پیگیری تأمین حدود ۱۰ تن مواد اولیه از شرکت آلمانی در دستور کار است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: با تعدادی از شرکت‌های واردکننده ای که کارنامه موفقی در واردات اقلام تحریمی داشته اند نیز همکاری‌هایی صورت گرفته تا مسیر تأمین سریع‌تر طی شود.

پیکان پور با اشاره به قول بانک مرکزی مبنی بر تخصیص خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری ارز مرغوب با منشأ اروپا به منظور تأمین داروی بیماران تالاسمی و سایر بیماران خاص، افزود: در سال جاری واردات داروی دفروکسامین (دسفرال) نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، اما هنوز به حد کفایت نرسیده است.