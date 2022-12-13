مهدی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی آمادگی تیمهای ملی کاراته بزرگسالان و رده سنی امید در حالی برگزار میشود که ۲ کاراته کا ،۲ مربی و یک داور از استان قم به این مسابقات اعزام میشوند.
رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: مرحله ششم از اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگسالان و مرحله چهارم اردوی آماده سازی تیم ملی امید به منظور حضور در مسابقات قهرمانی کاراته آسیا از یکشنبه هفته جاری آغاز شد و تا امروز که روز اعزام تیم به ازبکستان است ادامه یافت.
وی بیان کرد: امیر مهدی زاده از کاراته کاهای قمی در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم بزرگسالان و محمود نعمتی در وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم رده سنی امید به ازبکستان اعزام میشوند.
رئیس هیئت کاراته استان قم اظهار داشت: علیرضا کتیرایی از کاراته کاهای سابق تیم ملی و از مربیان سازنده فعلی کشورمان از استان قم به عنوان سرمربی تیم ملی زیر ۲۱ سال ایران به مسابقات ازبکستان اعزام میشود ضمن اینکه ابوالقاسم پایدار دیگر مربی قمی نیز کتیرایی را در آن تیم همراهی میکند.
بیرانوند یادآور شد: مرتضی علامه روشن داور جوان استان قم با قبولی در آزمونهای مربوطه جواز حضور در کلینیک داوری کاراته آسیا را بدست آورد و به همراه کاروان کاراته ایران راهی مسابقات قهرمانی کاراته آسیا در کشور ازبکستان میشود تا در کلاس ارتقا داوری کاراته آسیا حضور پیدا کند.
رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: رقابتهای قهرمانی آسیا در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، زیر ۲۱ سال و بزرگسالان در دو بخش کاتا و کومیته طی روزهای ۲۵ الی ۲۹ آذر ماه در تاشکند ازبکستان برگزار میشود و ملی پوشان کاراته کشورمان امروز سه شنبه ۲۲ آذر ماه عازم ازبکستان خواهند شد.
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