نحوه محاسبه اعطای تسهیلات به کسب و کارهای اینترنتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال تصویب «آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» با هدف حمایت از رشد و توسعه فضای کسب وکارهای دیجیتال کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به امضای معاون اول رئیس جمهور رسید.
پایه و اساس حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی (به عنوان یکی از دستگاههای متولی)، بر مبنای اعطای تسهیلات است و شامل آن دسته از شرکتهای دانش بنیانی می شود که در یکی از ۴ حوزه پلتفرمهای کاربردی و کسبوکاری، نرمافزارهای محتوامحور، آموزش مجازی یا صنعت بازیهای اینترنتی مشغول به فعالیت هستند و بازاریابی و فروش محصولات آنها از طریق پلتفرم های خارجی صورت میگیرد، اما به دلیل بروز محدودیتهای اخیر در اینترنت کشور با مشکل مواجه شدهاند.
به همین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایتی خود برای هر شرکت تا ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت میشود و بازپرداخت آن در یک دوره ۱۲ ماهه در نظر گرفته شده است.
مبلغ تسهیلات هر شرکت نیز معادل شش برابر مجموع هزینههای حقوق و دستمزد شرکت بر اساس لیست بیمه مهرماه ۱۴۰۱ مورد محاسبه قرار میگیرد. اما سقف وام برای شرکتهای دانش بنیان تا مبلغ یک میلیارد تومان است که به طور مستقیم توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتها اعطا خواهد شد.
در این میان، شرکتهایی که میزان تسهیلات آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد، برای دریافت تسهیلات از محل منابع اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی به شبکه بانکی معرفی خواهند شد.
همچنین تسهیلات شرکتهای خلاق نیز تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان است که از طریق عاملیت صندوقهای پژوهش و فناوری پرداخت می شود.
صندوق نوآوری و شکوفایی برای تشخیص آسیبدیدگی شرکتها، ملاکهایی را مد نظر قرار داده که عبارت از کاهش حداقل ۲۰ درصدی تعداد نصب کاربر فعال، میزان بازدید یا ترافیک داده در مهر ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۱ است و این تسهیلات شامل شرکتهایی میشود که دارای سوابق فروش هستند و فروش سال گذشته آنها کمتر از ۵۰ میلیارد تومان باشد.
تسهیلات اعطایی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری با نرخ ۹ درصد و با حداقل تضامین و وثایق مورد نیاز و از طریق بانکهای همکار صندوق با نرخ ۱۲ درصد پرداخت و بازپرداخت آن پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ دریافت تسهیلات توسط شرکت، آغاز می شود.
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