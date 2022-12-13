پیکر مطهر ۷ شهید دفاع مقدس وارد اهواز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین استقبال از پیکر مطهر هفت شهید گمنام صبح امروز سه شنبه با حضور امیر سرتیپ «حمزه بیدادی» فرمانده قرارگاه ارشد آجا در جنوب غرب، «عبدالرضا سیفی» معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان، سردار سرتیپ دوم پاسدار «عبدالرضا مرادحاجتی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، «حسن نورانی» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که میزبان این شهدا خواهند بود در فرودگاه بین المللی شهید «قاسم سلیمانی» اهواز برگزار شد.

سردار مراد حاجتی در آئین استقبال از شهدا در فرودگاه بین المللی اهواز اظهار کرد: طبق برنامه ریزی به عمل آمده قرار است در ایام شهادت حضرت زهرا (س) و همزمان با سراسر کشور پیکر مطهر این شهدا در چند نقطه از استان تشییع و خاکسپاری شوند.

وی افزود: پیکرهای مطهر این شهدا مربوط به عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر یک، خیبر، بدر، کربلای پنج، بیت‌المقدس هفت و تک‌های دشمن در سال ۶۷ است که توسط گروه‌های تفحص کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح کشف شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان با اشاره به اینکه جلسات مختلفی با متولیان میزبانی از شهدا در استان برگزار شده، گفت: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکرهای مطهر این شهدا در ۶ دی همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (س) در چند نقطه از استان برگزار می‌شود.