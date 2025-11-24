به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع هشت شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا و فرماندهان نیروهای مسلح در اهواز برگزار شد.

سردار ع بدالرضا حاجتی صبح امروز دوشنبه در این مراسم با اشاره به سن و شرایط شهدای تازه تفحص‌شده اظهار کرد: این شهدا شامل دو نوجوان ۱۷ ساله، یک شهید ۲۰ ساله، یک شهید ۲۱ ساله، یک شهید ۲۳ ساله، یک شهید ۲۴ ساله، یک شهید ۲۵ ساله و یک شهید ۲۹ ساله هستند که در عملیات‌های خیبر، والفجر ۸، کربلای ۴ و ۵، رمضان و تک دشمن سال ۶۷ به شهادت رسیدند.

وی افزود: این شهدا در مناطق عملیاتی جزیره مجنون، بوارین، شلمچه، شرق بصره و ام‌النصاص توسط کمیته جستجوی مفقودین تفحص شدند و پیکرهای آنان در نقاط مختلف استان از جمله سازمان قضائی نیروهای مسلح، بوستان پادادشهر، حوزه علمیه الغدیر، اردوگاه ثامن‌الائمه، قرارگاه منطقه‌ای جنوب، دانشگاه آزاد مسجدسلیمان، مصلای نماز جمعه و پدافند هوایی تدفین خواهند شد.

سردار حاجتی با تقدیر از حضور خانواده‌های شهدا و فرماندهان ارتش و سپاه گفت: امروز اهواز و خوزستان شاهد بدرقه فرزندان برومند خود است؛ هوایی که تنفس می‌کنیم هوای آزادی است که با خون این عزیزان به دست آمده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش خون شهدا در عزت و اقتدار ایران اسلامی تصریح کرد: شهدا مسیر ظهور امام زمان (عج) را هموار کردند و امروز مقاومت اسلامی در منطقه و جهان، ثمره ایثار آنان است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان در پایان ضمن دعا برای سلامتی رهبر معظم انقلاب و پیروزی‌های امت اسلامی گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، نشانه احترام به شهدا و رزمندگان است و این مسیر نورانی تا همیشه ادامه خواهد داشت.