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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۱۲

دادستان تهران خبرداد؛

بازداشت ۲ نفر به اتهام اخلال در نظام دارویی

بازداشت ۲ نفر به اتهام اخلال در نظام دارویی

دادستان تهران گفت: ۲ نفر در رابطه با انبار داروهای قاچاق و غیر مجاز و همچنین انبارکردن کالای ضروری سرم که این روزها نیاز اساسی مردم است، بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، علی صالحی با اشاره به لزوم برخورد قانونی با فروشندگان غیرمجاز گفت: در پی کمبود سرم در داروخانه‌ها و پس از کسب خبر از منابع اطلاعاتی پیرامون انتقال تعدادی سرم از داروخانه‌ای در خیابان پیروزی به محل و انبار غیر مجاز، این موضوع در دستور کار این دادستانی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: دستورات قضائی لازم جهت شناسایی متهمان و انبار نگهداری داروها خطاب به فرماندهی تهران بزرگ صادر شد که در ابتدا محل نگهداری سرم‌ها در منزلی در محدوده شیخ هادی شناسایی و تعداد ۳۰۲ عدد سرم کشف و جهت بررسی تخصصی و قابلیت مصرف تحویل دانشگاه علوم پزشکی مربوطه شد.

صالحی ادامه داد: متعاقباً با انجام اقدامات اطلاعاتی انبار دیگری در همان منطقه شیخ هادی شناسایی و پس از صدور دستور قضائی و ورود به محل، بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ عدد سرم و هزاران قلم دارو و تجهیزات پزشکی و مواد آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق از واحد مذکور کشف شد.

وی گفت: تحقیقات همچنان ادامه دارد و در این راستا دو نفر بازداشت و پرونده قضائی تشکیل و به دادسرای ناحیه ۲۶ ارسال شد.

کد مطلب 5653969

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
      0 0
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      سلطان دارو! شایدم سلطان ناصرخسرو!
    • ناشناس IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اعدام کنید

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