بازداشت ۲ نفر به اتهام اخلال در نظام دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، علی صالحی با اشاره به لزوم برخورد قانونی با فروشندگان غیرمجاز گفت: در پی کمبود سرم در داروخانه‌ها و پس از کسب خبر از منابع اطلاعاتی پیرامون انتقال تعدادی سرم از داروخانه‌ای در خیابان پیروزی به محل و انبار غیر مجاز، این موضوع در دستور کار این دادستانی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: دستورات قضائی لازم جهت شناسایی متهمان و انبار نگهداری داروها خطاب به فرماندهی تهران بزرگ صادر شد که در ابتدا محل نگهداری سرم‌ها در منزلی در محدوده شیخ هادی شناسایی و تعداد ۳۰۲ عدد سرم کشف و جهت بررسی تخصصی و قابلیت مصرف تحویل دانشگاه علوم پزشکی مربوطه شد.

صالحی ادامه داد: متعاقباً با انجام اقدامات اطلاعاتی انبار دیگری در همان منطقه شیخ هادی شناسایی و پس از صدور دستور قضائی و ورود به محل، بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ عدد سرم و هزاران قلم دارو و تجهیزات پزشکی و مواد آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق از واحد مذکور کشف شد.

وی گفت: تحقیقات همچنان ادامه دارد و در این راستا دو نفر بازداشت و پرونده قضائی تشکیل و به دادسرای ناحیه ۲۶ ارسال شد.