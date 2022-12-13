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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۳

کاپ جام جهانی به میدان فلسطین رسید

کاپ جام جهانی به میدان فلسطین رسید

همزمان با صعود تیم مراکش به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال، کاپ این جام در میدان فلسطین نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از صعود تیم ملی مراکش و پخش صحنه‌های خوشحالی بازیکنان این تیم با پرچم کشور فلسطین، اثر حجمی کاپ جام جهانی به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه در میدان فلسطین منطقه ۶ تهران نصب شد.

تیم ملی کشور مسلمان مراکش در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، با شکست تیم پرتغال راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد و به عنوان اولین تیم تاریخ جام جهانی از قاره آفریقا به جمع چهار تیم برتر دنیا پیوست.

میدان فلسطین یکی از میادین مهم پایتخت است که محل تجمعات و مراسم‌هایی در حمایت از مردم فلسطین و لبنان است و این اقدام نیز به منظور تجلیل نمادین از بازیکنان تیم ملی مراکش صورت گرفته است.

کد مطلب 5653988

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