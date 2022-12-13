کاپ جام جهانی به میدان فلسطین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از صعود تیم ملی مراکش و پخش صحنه‌های خوشحالی بازیکنان این تیم با پرچم کشور فلسطین، اثر حجمی کاپ جام جهانی به همت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه در میدان فلسطین منطقه ۶ تهران نصب شد.

تیم ملی کشور مسلمان مراکش در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، با شکست تیم پرتغال راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد و به عنوان اولین تیم تاریخ جام جهانی از قاره آفریقا به جمع چهار تیم برتر دنیا پیوست.

میدان فلسطین یکی از میادین مهم پایتخت است که محل تجمعات و مراسم‌هایی در حمایت از مردم فلسطین و لبنان است و این اقدام نیز به منظور تجلیل نمادین از بازیکنان تیم ملی مراکش صورت گرفته است.