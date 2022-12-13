به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دوره سوم اردوی فیلم‌سازی «ایده تا تولید» با دعوت از ۱۵ فیلم‌ساز ویژه از دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در منطقه شمال غرب کشور، به میزبانی انجمن سینمای جوانان اردبیل و در شهر پارس آباد «دشت مغان»، به‌مدت یک هفته از تاریخ ۲۸ آذر تا ۵ دی‌ ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

این اردوی تخصصی فیلم‌سازی فیلم کوتاه، با محوریت سه ژانر «معمایی، پلیسی»، «کمدی» و «ملودرام» برگزار شده و قصد دارد فیلم‌سازان شرکت‌کننده را به شکل کارگاهی با حضور سه مربی هدایت کند تا ایده‌ها و طرح‌های این ۱۵ فیلم‌ساز مورد بررسی و کار تخصصی قرار گرفته و به فیلم‌نامه کوتاه تبدیل شوند.

در پایان این اردو، فیلم‌سازان در گروه‌های ۵ نفره که هر گروه زیر نظر یک مربی و با محوریت یک ژانر فعالیت می‌کند، اقدام به ساخت سه فیلم کوتاه به صورت گروهی، می‌کنند.

انجمن سینمای جوانان ایران از تولید این سه فیلم کوتاه تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای هر فیلم، حمایت مالی می‌کند.

دارا بودن ۲۰ تا ۳۵ سال سن، ساخت حداقل یک فیلم کوتاه و گذراندن دوره فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان ایران و ارائه یک طرح چند خطی (لاگ لاین و سیناپس فیلم‌نامه) در یکی از این سه ژانر «معمایی، پلیسی»، «کمدی» و «ملودرام» که قابلیت اجرای ۲ روزه در شهر اردبیل را داشته باشد به عنوان شروط شرکت در این دوره تخصصی عنوان شده است.

این اردو با حضور ۶ استان اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین و گیلان برپا خواهد شد و ۱۵ فیلم‌ساز شرکت‌کننده در این اردو از انجمن سینمای جوانان شهرهای اردبیل، ارومیه، انزلی، تالش، تبریز، رشت، رودبار، زنجان، قزوین، لاهیجان، مراغه، مشکین‌شهر و مهاباد دعوت می‌شوند.

سه مربی این دوره فیلم‌سازی که قرار است همراه فیلم‌سازان باشند، متعاقباً معرفی می‌شوند. پیش از این کارگردان‌هایی چون مهدی جعفری، ارسلان امیری و عادل تبریزی به عنوان مربی‌های اردوی فیلم‌سازی «ایده تا تولید» بوشهر و شهرام مکری، داریوش غریب‌زاده و علی ملاقلی‌پور به عنوان مربی‌های اردوی فیلم‌سازی «ایده تا تولید» همدان حضور داشته و همراه فیلم‌سازان بودند.

سومین اردوی فیلم‌سازی «ایده تا تولید» به‌میزبانی انجمن سینمای جوانان اردبیل با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل و با حمایت فرمانداری پارس‌آباد مغان، شرکت و صنعت و دامپروری مغان و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس‌آباد ۲۸ آذر تا ۵ دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.