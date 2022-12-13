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۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۹

عضو شورای شهر خبر داد

خداحافظی اجباری مدیرعامل فاوای شهرداری تهران

خداحافظی اجباری مدیرعامل فاوای شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به مصوبه جدید شورای شهر، مدیرعامل سازمان فاوا باید تغییر کند.

علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: براساس تصمیم اکثریت اعضای شورای شهر تهران و با توجه به دستور جلسه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران مقرر شد تا مدیرعامل سازمان فاوا دارای سه سال سابقه در شهرداری تهران باشد.

وی افزود: بر این اساس با توجه به اینکه رئیس فعلی سازمان فاوا و شهرداری تهران دارای سه سال سابقه در مجموعه شهرداری تهران نیست باید تغییر کند.

قائمی تأکید کرد: می‌توان از آقای محضرنیا در سایر قسمت‌های شهرداری تهران استفاده کرد اما وی نمی‌تواند مدیرعامل سازمان فاوا باقی بماند.

کد مطلب 5654051
مهشید جعفری معظم

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