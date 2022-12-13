خداحافظی اجباری مدیرعامل فاوای شهرداری تهران

علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: براساس تصمیم اکثریت اعضای شورای شهر تهران و با توجه به دستور جلسه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران مقرر شد تا مدیرعامل سازمان فاوا دارای سه سال سابقه در شهرداری تهران باشد.

وی افزود: بر این اساس با توجه به اینکه رئیس فعلی سازمان فاوا و شهرداری تهران دارای سه سال سابقه در مجموعه شهرداری تهران نیست باید تغییر کند.

قائمی تأکید کرد: می‌توان از آقای محضرنیا در سایر قسمت‌های شهرداری تهران استفاده کرد اما وی نمی‌تواند مدیرعامل سازمان فاوا باقی بماند.