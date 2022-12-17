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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۷

در پیامی صورت گرفت؛

تسلیت قالیباف در پی درگذشت «سید رمضان علمدار»

تسلیت قالیباف در پی درگذشت «سید رمضان علمدار»

رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت حاج سید رمضان علمدار خادم اهل‌بیت (ع) و پدر شهید سرافراز سید مجتبی علمدار را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حاج سید رمضان علمدار خادم اهل‌بیت (ع) و پدر شهید سرافراز سید مجتبی علمدار را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

درگذشت حاج سید رمضان علمدار خادم اهل‌بیت (ع) و پدر شهید سرافراز سید مجتبی علمدار موجب تأسف و تأثر گردید.

با عرض تسلیت به مردم شریف مازندران، خانواده گرامی و سایر بستگان، رضوان الهی و همجواری روح مطهر این پدر صبور و گرانقدر با روح طیبه فرزند شهیدش و صبر و سلامتی بازماندگان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 5656713

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