تسلیت قالیباف در پی درگذشت «سید رمضان علمدار»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حاج سید رمضان علمدار خادم اهل‌بیت (ع) و پدر شهید سرافراز سید مجتبی علمدار را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

درگذشت حاج سید رمضان علمدار خادم اهل‌بیت (ع) و پدر شهید سرافراز سید مجتبی علمدار موجب تأسف و تأثر گردید.

با عرض تسلیت به مردم شریف مازندران، خانواده گرامی و سایر بستگان، رضوان الهی و همجواری روح مطهر این پدر صبور و گرانقدر با روح طیبه فرزند شهیدش و صبر و سلامتی بازماندگان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی