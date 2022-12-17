تسلیت قالیباف در پی درگذشت «سید رمضان علمدار»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حاج سید رمضان علمدار خادم اهلبیت (ع) و پدر شهید سرافراز سید مجتبی علمدار را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
انّا لله و انّا الیه راجعون
درگذشت حاج سید رمضان علمدار خادم اهلبیت (ع) و پدر شهید سرافراز سید مجتبی علمدار موجب تأسف و تأثر گردید.
با عرض تسلیت به مردم شریف مازندران، خانواده گرامی و سایر بستگان، رضوان الهی و همجواری روح مطهر این پدر صبور و گرانقدر با روح طیبه فرزند شهیدش و صبر و سلامتی بازماندگان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی
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