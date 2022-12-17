بارش در خراسان شمالی طی دی ماه کمتر از حد نرمال خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیجندی صبح شنبه در ستاد زراعت خراسان شمالی که در سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: طی سال جاری شاهد افزایش ۲۹ درصدی نزولات جوی بودیم اما نسبت به بلند مدت همچنان ۱۳ درصد کاهش بارش را پیش روی خود می‌بینیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: میانگین دما در سال جاری به نسبت بلند مدت یک درجه افزایش و نسبت به سال گذشته ۸ دهم درجه افزایش را ثبت کرده است.

وی افزود: یک درجه افزایش دما موجب مصرف هزار مگاوات برق، افزایش ۳ درصدی مصرف و تبخیر ۱۳ میلیارد متر مکعب آب می‌شود.

بیجندی تصریح کرد: افزایش فصل خشک منجر به ایجاد مشکلاتی در کشت دیم می‌شود.

وی از قرار گرفتن ۸۷ درصد استان در انواع خشکسالی خبر داد و افزود: در ۶۰ درصد مناطق خشکسالی شدید و بسیار شدید است.

بیجندی در انتها گفت: طبق پیش بینی‌های هواشناسی، بارندگی‌ها تا نیمه دی ماه کمتر از حد نرمال خواهد بود اما هفته آخر دی وضعیت بهتر می‌شود.