بیجندی: بیش از ۹۰ درصدِ هرمزگان درگیر خشکسالی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیجندی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران از طراحی و راه اندازی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی با نام اختصاری تهک خبر داد و افزود: ماموریت سازمان راهبری، هدایت و مشارکت برای دستگاه‌های بیرونی برای کاهش مخاطرات و بهبود حفاظت از جان و مال مردم در زمین و دریا و هوا است.

وی با بیان اینکه کارشناسان هواشناسی پرستاران جو هستند، ادامه داد: در سامانه تهک، محصول تخصصی تولید خواهد شد و در اختیار جامعه هدف قرار داده خواهد شد و از پیش‌بینی‌های کلی پرهیز خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی بیان کرد: هواشناسی دستگاهی مظلوم در حوزه اعتبارات است و با وجود نیروهای انسانی متخصص اما در حوزه امکانات و تجهیزات با کمبود مواجه هستیم و هر چه بیشتر به ما کمک شود در این زمینه می‌توانیم داده‌های دقیق تر و قابل برنامه‌ریزی تری را به جامعه و دستگاه‌ها دهیم.

بیجندی عنوان کرد: در بخش پیش‌بینی نیاز به رادار داریم و قول مساعد داده شده است که رادار جنوب شرق کشور در هرمزگان فعال‌سازی شود.

وی با اشاره به تغییر اقلیم در جهان گفت: تغییرات اقلیمی دلالت بر نوسانات اقلیمی دارد نه تغییر. و عمده این نوسانات نیز به دلیل تغییرات بشری است و باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم به سمت کاهش اثرات خشکسالی‌های مستمر و تغییر رژیم بارش‌ها باشیم چرا که تغییر اقلیم چرخه‌های هیدرولوژیکی و اقتصاد آب، اقتصاد کشاورزی و جنگل‌ها را با چالش روبرو کرده است.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان، کارشناسان این حوزه را متخصصان تهیه و تحلیل داده دانست و افزود: استان ۲ دهم درجه گرم تر شده است و هر یک درجه افزایش دما در کشور تاثیر بسزایی در مصرف برق دارد.

وی ادامه داد: در بارش از ۱ فروردین تا ۳۱ شهریور نسبت به مرت مشابه سال گذشته، ۹۳ درصد کاهش نزولات جوی داشتیم و حدود ۲۸ درصد نسبت به آمار بلند مدت استان کاهش داشتیم و از یک فرودین تا ۳۱ شهریور، دما نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

بیجندی ادامه داد: در سال آبی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳، میانگین بارش استان ۱۷۷ میلی متر بوده در حالی که در سال زراعی گذشته میانگین بارش‌ها ۱۰۷ میلی متر بوده است و نشان از ۷۰ درصد کاهش نسبت به میانگین است.

وی عنوان کرد: خشکسالی هیدرولوژی، خشکسالی هواشناسی، خشکسالی کشاورزی و خشکسالی اقتصادی و اجتماعی انواع خشکسالی‌ها هستند که در حال حاضر خشکسالی هرمزگان در مرحله اقتصادی است و ۹۹ درصد استان درگیر انواع خشکسالی‌ها است که ۸۸ درصد از آن بسیار شدید است‌

مدیرکل هواشناسی هرمزگان گفت: ۱۰ سال گذشته ۹۹ درصد استان درگیر لایه‌های مختلف خشکسالی بوده است.

وی با بیان اینکه هواشناسی تلاش دارد صحت پیش‌بینی‌های خود را افزایش دهد، گفت: در پیش‌بینی‌های فصلی، درصد وقوع بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است؛ طبق پیش بینی‌های انجام شده در استان هرمزگان ۷ تا ۱۳ مهر ۱۴۰۴پ یش‌بینی بارش‌هایی کمتر از نرمال است و ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴ گرایش به کمتر از نرمال در غالب نقاط خواهد بود؛ دما نیز از ۱۴ تا ۲۰ مهر کمی کاهش خواهد یافت.

بیجندی ادامه داد: نیمه مهر تا نیمه آبان و نیمه آبان تا نیمه آذر انتظار داریم بارش‌های استان هرمزگان به حد نرمال برسد؛ دما هم انتظار داریم تا ۲ درجه کاهش یابد.

وی ادامه داد: در بهمن ماه میزبان کنفرانس ملی اقیانوس شناسی خلیج فارس در بندرعباس خواهیم بود