برگزیدگان هفتمین و هشتمین دوره‌ جایزه‌ دکتر داوری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم هفتمین و هشتمین دوره اعطای جایزه دکتر رضا داوریاردکانی با انتخاب رساله «هایدگر و ویتگنشتاین: مقایسهای از نظرگاه انسانشناسی فلسفی» نوشته احسان کریمیترشیزی به عنوان رساله برگزیده و رساله «تبیین تکلیف بدل شدن به خویشتن بر مبنای دریافت نوین کییر کگور از رویداد حرکت» نوشته سید کیارش شیخالاسلام به عنوان رساله تشویقی در روز سه شنبه ۲۲ آذر در مرکز فرهنگی شهر کتاب با حضور هیأت داوران برگزار شد.
هیأت داوران این دوره را رضا داوریاردکانی، پرویز ضیا شهابی، شهرام پازوکی، سیدحمید طالبزاده، جواد صافیان و علیاصغر مصلح با دبیری علیاصغر محمدخانی تشکیل میدادند. جایزه دکتر رضا داوری اردکانی جایزهای است که سالانه توسط مرکز فرهنگی شهر کتاب به رسالههای برگزیده دوره دکتری فلسفه اعطا میشود. اولین دوره این جایزه در سال ۱۳۹۴ اعطا شد. در ششمین دوره این جایزه «بررسی و تحلیل خودفهمی در پدیدارشناسی هرمنوتیکی هیدگر و ریکور» سیدهاکرم برکاتی به عنوان رساله برگزیده و «نقد دیالکتیک در فلسفه هگل از منظر فلسفه ادبی در اندیشه کیرکگور» محمدهادی حاجیبیگلو
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