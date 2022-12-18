علی‌اصغر غفاری‌آثار در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به علت عدم موافقت سرمایه گذاران طرح به شرط استفاده از پساب فاضلاب با ایجاد سه طرح صنعتی سنگین فولاد در شهرستان مخالفت کردیم چراکه قرار نیست برای چنین واحدهای صنعتی سنگین از سفره‌های زیر زمینی و آب‌های موجود، آب مورد نیاز آنها تخصیص داده شود.

وی از اختصاص ۳۲ میلیارد تومان اعتبار از سفر ریاست جمهوری برای پروژه‌های آبخیزداری این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این میزان اعتبارات به صورت یکپارچه برای حوزه آبخیزداری منابع طبیعی شهرستان برای مدت سه سال آینده شامل امسال، سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اختصاص داده شده است.

فرماندار رزن در ادامه با تاکید بر تشکیل سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه آب در شهرستان بیان کرد: تشکیل سازمان‌های مردم نهاد در حوزه آب باید با جدیت در دستور کار قرار گرفته و مردم را برای حل مشکلات خودشان پای کار بیاوریم.

غفاری‌آثار با بیان اینکه باید در حفاظت از منابع آب همه دستگاه‌ها با مشارکت مردم ورود پیدا کنند، تصریح کرد: دادن مجوز جدید برای چاه جدید در شهرستان ممنوع بوده و نباید مجوز جدیدی در این رابطه به کارخانه‌های پرآب بر داده شود.

فرماندار رزن با اشاره به اینکه باید تا چند ماه باقی مانده تمامی چاه‌های آب شهرستان صاحب کنتور هوشمند شوند، مطرح کرد: حتماً توسط دستگاه‌های ذیربط این امر را با جدیت پیگیری کنند.

وی همچنین از تخصیص ۹۵ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ماده ۵۶ برای احیا و مرمت قنوات و کانال‌های دو شهرستان رزن و درگزین برای نخستین بار خبر داد و افزود: این اتفاق نادر با پیگیری نماینده مردم رزن و درگزین محقق شده و در حال حاضر احیا قنوات و احداث کانال‌ها در این دو شهرستان به مرحله اجرا درآمده و در همه روستاها فعال و در حال انجام کار است.