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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۴

از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار؛

قیمت آجیل مخلوط مخصوص شب یلدا اعلام شد

قیمت آجیل مخلوط مخصوص شب یلدا اعلام شد

قیمت آجیل مخلوط مخصوص شب یلدا در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار، در آستانه شب یلدا و افزایش تقاضا برای انواع آجیل و خشکبار، قیمت انواع آجیل شیرین و شور در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار از تاریخ ۲۶ آذر لغایت ۵ دی اعلام شد.

بر اساس این نرخ‌نامه؛ جهت ترکیب آجیل شور که هر کیلوگرم با قیمت ۲۱۴ هزار تومان در میادین به فروش می‌رسد، شامل ۱۵ درصد پسته احمد آقایی شور، ۱۵ درصد مغز بادام، ۲۰ درصد نخودچی دو آتیشه شور، ۲۰ درصد تخمه کدوی دو آتیشه شور، ۱۵ درصد تخمه جابانی شور و ۱۵ درصد فندق با پوست شور است.

ترکیب آجیل شیرین که هر کیلوگرم با قیمت ۱۷۳ هزار تومان در میادین فروخته می‌شود نیز شامل ۱۰ درصد پسته احمد آقایی خام، ۱۵ درصد مغز بادام، ۱۵ درصد نخودچی دو آتیشه بی‌نمک، ۱۵ درصد کشمش سبز، ۱۵ درصد برگه قیصی، ۱۵ درصد انجیر خشک و ۱۵ درصد باسلوق است.

هر کیلوگرم باسلوق با گردوی دو پر سفید در میادین میوه و تره بار با قیمت ۷۵ هزار تومان، هر کیلوگرم باسلوق با گردوی دو سر پرس با قیمت ۷۹ هزار تومان و باسلوق بدون گردو و راحت الحلقوم با قیمت ۴۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.

کد مطلب 5657298

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
      2 1
      پاسخ
      لعنت خدا و ملائکه بر برگزار کنندگان این شب منسوخ شده آن هم در ایّام فاطمیّه و شهادت حضرت فاطمۀ زهراء سلام الله علیها

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