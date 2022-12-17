به گزارش خبرنگار مهر، محمد تیموری ظهر شنبه در همایش هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری با بیان اینکه سازمان راهداری بخش عظیمی از کارهای توسعهای و نگهداری در کشور را بر عهده دارد، اظهار داشت: با توجه به شرایط حاکم و اعمال تحریمهای ظالمانه بر حمل و نقل هوایی و توسعه نیافتن حمل و نقل ریلی، بیش از ۹۰ درصد جابه جایی کالا و مسافر کشور از طریق جادهها صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۰۵ میلیون تن کالا و ۱۹۰ میلیون نفر مسافر از طریق راههای کشور جابه جا شدند، افزود: هشت هزار شرکت حمل و نقل کالا و مسافر، ۳۸۶ هزار ناوگان باری، ۶۸ هزار ناوگان مسافربری و ۷۰۰ هزار راننده دارای کارت هوشمند در حوزه حمل و نقل کشور فعالیت میکنند.
معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به وجود ۲۲۱ هزار کیلومتر راه در کشور، خاطرنشان کرد: ۲۱ هزار نفر پرسنل خدوم از راههای کشور نگهداری میکنند؛ کار بزرگی است زیرا نیروهای ما در زمستان و تابستان و ایام عید و تعطیلات درگیر هستند.
تیموری در ادامه با اشاره به اینکه حجم مبادلات کالا در سراسر دنیا حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار است، گفت: از این حجم حدود یک سوم معادل ۶ هزار میلیارد دلار بین آسیا و اروپا مبادله میشود که اگر ۱۰ درصد این مبلغ را در نظر بگیریم که به حمل و نقل برگردد ۶۹۰ میلیارد دلار هزینه حمل بین آسیا و سایر نقاط دنیاست.
وی با بیان اینکه موقعیت ایران به نحوی است که باید بهترین انتفاع را بین شرق و غرب داشته باشد، افزود: بسیاری از کریدورهای بین المللی از کشور ما میگذرد؛ کریدور شمال جنوب بنادر ما را به روسیه و شمال اروپا وصل میکند.
تیموری با اشاره به اینکه جنگی در این زمینه برقرار است، اظهار داشت: تلاش میکنند مسیر ترانزیتی را از کشور ما دور بزنند و میدانیم اگر مسیری جایگزین مسیر ترانزیتی کشور ما شد بازگرداندن آن ممکن نیست.
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان راهداری با اشاره به تفاهم نامه بین آذربایجان و ترکیه و پدیدار شدن اختلافات میان ارمنستان و ترکیه برای تغییر مرز مسیر شمالی ترکیه و جایگزینی آن با مسیرهای کنونی در ایران، تصریح کرد: به رغم همه اینها ترانزیت کشورمان سال گذشته ۲ برابر رشد داشت که نشان میدهد کارهای خوبی در ابن عرصه صورت گرفته است.
تیموری با بیان اینکه ترانزیت علاوه بر مباحث مالی و اقتصادی ارزشمند است، گفت: توجه سازمان به ترانزیت یک اولویت است و همه ما در ارکان نظام باید از این موقعیت حداکثر استفاده را ببریم.
وی همچنین به مسائل معیشتی راهداران کشور اشاره و خاطرنشان کرد: برای معیشت پرسنل راهداری و نیروهای طرحی آنچه که در توان داشتیم در حوزه مادی و حقوق کم نگذاشتیم اما در استان اصفهان اعتبارات استانی که به این فصل اختصاص یافته چندان مناسب نیست و خواهش ما از استاندار محترم این است اعتبارات استانی سرفصل حقوق را مرتفع کنند.
تیموری با بیان اینکه لایحه مدیریت حمل و نقل در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به زودی در صحن مطرح میشود، اضافه کرد: دو سه بخش از مشکلات راهداران ما با تصویب این لایحه حل خواهد شد که از جمله بحث بیمه و بازنشستگی رانندگان است که چون از محل هدفمندی یارانهها پرداخت میشده رانندگان ما با حداقل حقوق بازنشسته میشوند که در این لایحه این موضوع برطرف شده است و هر رانندهای که بیشتر کار کرده باشد حقوق بیشتری خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان راهداری کشور با بیان اینکه بیمه تکمیلی هم در این لایحه دیده شده است و با تصویب لایحه منشأ قانونی مییابد، افزود: اکنون بیمه تکمیلی رانندگان حرفهای با مصوبه شورای هماهنگی راههای کشور برقرار است اما با قانونی شدن آن دغدغهها تا حدودی مرتفع میشود.
تیموری در خصوص تأمین لاستیک و روغن در پایانههای بزرگ کشور نیز گفت: در اصفهان نیز در ترانه امیر کبیر روغن توزیع میشود و با شرکت پخش فراوردههای نفتی نیز هماهنگی خواهیم کرد که سامانه فروش روغن در اصفهان نیز راه اندازی شود. در بحث سوخت نیز پیگیر هستیم و تلاش میشود سامانه سپهتن بزودی راه اندازی و اجرایی شود.
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