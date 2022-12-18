رسیدگی به ۶۶۲ درخواست در میز ارتباطات مردمی جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بیان داشت: میز ارتباط مردمی در راستای سفر ریاست جمهور و وزیر جهاد کشاورزی در محل سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

به گفته وی میز ارتباط مردمی سازمان جهاد کشاورزی با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر و تعدادی از مدیران و کارشناسان وزارتخانه و سازمان از ۲۳ تا ۲۵ آذر ماه برپا شد و در این سه روز پاسخگویی به درخواست‌های مردمی به صورت چهره به چهره ثبت و انجام شد.

جعفری ادامه داد: در مدت برگزاری میز ارتباط مردمی سازمان جهاد کشاورزی که با حضور نماینده تام‌الاختیار وزیر جهاد کشاورزی شد، تعداد ۶۶۲ درخواست توسط مراجعین ارائه شد.

وی اظهار داشت: درخواست‌های مردمی هم که در استانداری یا ادارات دیگر مرتبط با حوزه کاری سازمان ثبت شده، در آمار نهایی این سازمان ثبت خواهد شد.