انعقاد قرارداد برای نگهداری پیروز در تهران

غلامرضا ابدالی، سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره ماجرای انتقال پیروز از تهران به توران اظهارداشت: مدتی پیش قراردادی بین دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش و پژوهشکده سازمان حفاظت محیط زیست برای نگهداری پیروز در پردیسان تهران منعقد شده است.

وی افزود: تاریخ اتمام این قرارداد تا فروردین سال ۱۴۰۲ است و پس از این تاریخ یا مجدد قرارداد تمدید و یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد.

ابدالی تاکید کرد: هیچ مشکلی در تأمین بودجه و اعتبار برای نگهداری پیروز در تهران وجود ندارد و فعلاً هم تصمیمی برای انتقال پیروز گرفته نشده است.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش خاطرنشان کرد: انتخاب تیمارگر و پیمانکار بر عهده پژوهشکده سازمان حفاظت محیط زیست است و این مجموعه حفظ سلامت پیروز را بر عهده دارد.