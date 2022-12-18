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۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۵

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

انعقاد قرارداد برای نگهداری پیروز در تهران

انعقاد قرارداد برای نگهداری پیروز در تهران

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش گفت: قراردادی برای نگهداری پیروز در پردیسان تهران تا فروردین ۱۴۰۲ منعقد شده است و مشکل مالی برای نگهداری پیروز وجود ندارد.

غلامرضا ابدالی، سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره ماجرای انتقال پیروز از تهران به توران اظهارداشت: مدتی پیش قراردادی بین دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش و پژوهشکده سازمان حفاظت محیط زیست برای نگهداری پیروز در پردیسان تهران منعقد شده است.

وی افزود: تاریخ اتمام این قرارداد تا فروردین سال ۱۴۰۲ است و پس از این تاریخ یا مجدد قرارداد تمدید و یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد.

ابدالی تاکید کرد: هیچ مشکلی در تأمین بودجه و اعتبار برای نگهداری پیروز در تهران وجود ندارد و فعلاً هم تصمیمی برای انتقال پیروز گرفته نشده است.

سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش خاطرنشان کرد: انتخاب تیمارگر و پیمانکار بر عهده پژوهشکده سازمان حفاظت محیط زیست است و این مجموعه حفظ سلامت پیروز را بر عهده دارد.

کد مطلب 5658231

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