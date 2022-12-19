برگزیدگان بیست و چهارمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبداللهی دبیر اجرایی بیست و چهارمین کنگره شعر دفاع مقدس در استان تهران گفت: توسط معاونت فرهنگی هنری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره در استان تهران بررسی و با اعلام نظر نهایی هیأت داوران این جشنواره، برگزیدگان بخش‌های ایران قوی، عمومی، مضامین عاشورایی، زنان و کودک مشخص شدند.

اسامی برگزیدگان بیست و چهارمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت استان تهران به شرح ذیل اعلام شده است:

بخش ایران قوی:

فاطمه نانی زاد، اول

لیلا علیزاده، دوم

قاسم نعمتی، سوم

بخش عمومی:

سمانه رحیمی

محمد حسین نجفی

مرضیه فرمانی

بخش مضامین عاشورایی:

حمیده پارسا فر، اول

سیده فرشته حسینی، دوم

بخش زنان:

نصیبا مرادی، اول

بخش کودک:

‌الهه ایزدی لابیدی، اول

همچنین سید حبیب حبیب پور، قادر طراوت پور، محمد جواد شاه مرادی، آرش شفاهی و سودابه امینی، به دبیری علمی عبدالرحیم سعیدی راد و دبیر اجرایی محمدمهدی عبداللهی؛ داوری بیست و چهارمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس استان تهران را برعهده داشتند.