افزایش ترانزیت کالا از گمرک دوغارون به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیمی زاده اظهار کرد: در سه ماه اخیر ۳۲ هزار و ۷۶۵ تن کالا از گمرک دوغارون به سمت افغانستان ترانزیت شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال، یک و نیم برابر افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک دوغارون تایباد افزود: در همین بازه زمانی، ارزش دلاری ترانزیت این میزان کالا به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور دوست و همسایه بیش از ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش صادرات انواع از این کانون اقتصادی به سمت افغانستان هم گفت: در ماه‌های منتهی به مهر، آبان و آذر امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال صادرات کالا به افغانستان از دوغارون ۵۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رحیمی زاده اظهار کرد: حجم کالاهای صادر شده در سه ماهه گذشته به افغانستان ۲۱۹ هزار و ۵۳۰ تن بود که ارزش دلاری آن در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک دوغارون تایباد گفت: مجموعه مرز دوغارون در کنار صادرات، ظرفیتی مناسب برای استقرار صنایع تولیدی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش ترانزیت و صادرات از دوغارون به افغانستان نشان از توسعه روابط اقتصادی ۲ کشور ایران و افغانستان دارد.

رحیمی زاده افزود: در کنار صادرات و ترانزیت کالا، مجموعه مرز دوغارون ظرفیتی مناسب برای استقرار صنایع تولیدی محسوب می‌شود و به ایجاد اشتغال مرزنشینان کمک می‌کند.

مدیرکل گمرک دوغارون تایباد تصریح کرد: فراوری محصولات کشاورزی، سنگ‌های قیمتی و زینتی؛ فرش و صنایع بسته بندی، زمینه‌های سرمایه گذاری در مرز دوغارون است که می‌توان به بازارهای کشورهای افغانستان، ترکمنستان، روسیه و حوزه خلیج فارس صادرات کرد.