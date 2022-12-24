۱۶۳ میلیون دلار کالا از گمرکات گلستان صادر شد

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در هشت ماهه نخست امسال، ۲۷۲ میلیون و ۹۷۵ هزار کیلوگرم کالا به ارزش بیش از ۱۶۳ میلیون و ۸۷۳ هزار دلار از گمرکات گلستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاری ۲۳ درصد افزایش و از نظر وزنی هشت درصد کاهش یافته است.

مدیرکل گمرکات گلستان افزود: بیشترین اقلام صادراتی از گمرکات گلستان پلی استایرن، پنیر، خرما، ید، لوله‌ها و پروفیل، تخته‌های متراکم شده چوبی، کشمش تیزابی، مفتول مسی و رب گوجه فرنگی بوده است.

وی بیان کرد: بیشترین کشورهای مقصد صادراتی هم به ترتیب شامل ترکمنستان، قزاقستان، عراق، افغانستان، رومانی، بلغارستان، ارمنستان، ازبکستان، فدراسیون روسیه، پاکستان، لهستان، امارات متحده عربی، قرقیزستان، ترکیه، آذربایجان و هند بوده است.

حسینی گفت: همچنین طی این مدت، بیش از ۱۷ میلیون و ۶۷۲ هزار کیلوگرم کالا به ارزش ۳۳ میلیون و ۸۶ هزار دلار از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۳ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرکات گلستان توضیح داد: در هشت ماهه نخست سال گذشته، ۱۴ میلیون و ۳۶۶ هزار کیلوگرم کالا به ارزش بیش از ۴۱ میلیون و ۵۴۹ هزار دلار واردات انجام شده بود.

وی اضافه کرد: عمده ترین کالاهای وارداتی روغن خام سویا، ژانراتور موتور گاز، پارچه، پارچه جین، دیزل ژانراتور، جو دامی، فوتس اویل و پارچه متقال بوده که از ترکیه، ترکمنستان، چین، انگلستان، قزاقستان، هند، امارات متحده عربی، اسپانیا، ویتنام، آلمان، دانمارک، تاجیکستان، ایتالیا، ازبکستان، فیلیپین و عراق وارد شده است.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان کرد: درآمد وصولی گمرکات استان طی هشت ماهه نخست سال ۱۲۶ میلیارد و ۵۸۷ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۵۳۸ ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.