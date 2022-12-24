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۳ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۴۴

پیرو تفاهم بسیج و جهاد کشاورزی صورت گرفت؛

ساماندهی ۳۹۶ بسیجی در طرح همگام با کشاورز خراسان شمالی

ساماندهی ۳۹۶ بسیجی در طرح همگام با کشاورز خراسان شمالی

بجنورد- رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پیرو تفاهم نامه بسیج و وزارت جهادی کشاورزی، ۳۹۶ نفر از بسیجیان در طرح همگام با کشاورز در مناطق روستایی سازماندهی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده ظهر شنبه در نشست انعقاد تفاهم نامه جهاد کشاورزی و بسیج با عنوان «قرارگاه امنیت غذایی و تشکیل گروه‌های جهادی»، اظهار کرد: با این تفاهم نامه ۳۹۶ نفر از بسیجیان در طرح همگام با کشاورز در مناطق روستایی سازماندهی شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: طی دی ماه، آموزش بسیجیان اولویت دارد و در بهمن ماه پیگیری امور آمار کشاورزی در دستور کار است.

وی با تاکید بر مبارزه با علف‌های هرز، افزود: در این طرح، بسیجیان، طی اسفند و فروردین ماه، یاور جهاد کشاورزی هستند.

محمدزاده تصریح کرد: برای اولین بار کود پتاس که یکی از مهمترین کودهای شیمیایی است به صورت سرک تهیه و توزیع می‌شود.

وی بیان داشت: به همت این ۳۹۶ نفر باید توزیع این کودها صورت گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی گفت: کود پتاس در گرما و سرما برای گیاه ایجاد مقاومت می‌کند و در تنش‌های خشکی نیز برای گیاه بسیار مفید است.

کد مطلب 5664071

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