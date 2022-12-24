ساماندهی ۳۹۶ بسیجی در طرح همگام با کشاورز خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده ظهر شنبه در نشست انعقاد تفاهم نامه جهاد کشاورزی و بسیج با عنوان «قرارگاه امنیت غذایی و تشکیل گروه‌های جهادی»، اظهار کرد: با این تفاهم نامه ۳۹۶ نفر از بسیجیان در طرح همگام با کشاورز در مناطق روستایی سازماندهی شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: طی دی ماه، آموزش بسیجیان اولویت دارد و در بهمن ماه پیگیری امور آمار کشاورزی در دستور کار است.

وی با تاکید بر مبارزه با علف‌های هرز، افزود: در این طرح، بسیجیان، طی اسفند و فروردین ماه، یاور جهاد کشاورزی هستند.

محمدزاده تصریح کرد: برای اولین بار کود پتاس که یکی از مهمترین کودهای شیمیایی است به صورت سرک تهیه و توزیع می‌شود.

وی بیان داشت: به همت این ۳۹۶ نفر باید توزیع این کودها صورت گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی گفت: کود پتاس در گرما و سرما برای گیاه ایجاد مقاومت می‌کند و در تنش‌های خشکی نیز برای گیاه بسیار مفید است.