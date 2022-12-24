رایزنی السودانی با طالبانی درباره تامین امنیت مرزهای عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در دیدار با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق بر اهمیت نقش خدماتی نهادهای اجرایی در سطح اقلیم کردستان و سایر استان ها تاکید کرد.

براساس این گزارش، محمد شیاع السودانی امروز شنبه با بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق دیدار کرد و در این دیدار پیرامون وضعیت سیاسی، پیشرفت دولت در اجرای برنامه وزارتخانه ها و اهمیت نقش خدماتی نهادهای اجرایی در سطح استان های اقلیم کردستان عراق و سایر استان ها بحث و گفتگو شد.

در این دیدار علاوه بر پیگیری تلاش های صورت گرفته به منظور تامین امنیت مرزهای عراق و کنترل آنها بر اساس تصمیمات شورای امنیت ملی عراق، تعدادی از پرونده ها در سطح اقدام ملی میان دولت فدرال و اقلیم، برای اطمینان از ارائه خدمات به شهروندان بررسی شد.