امیرخان متقی: تشنج در مرز پاکستان و افغانستان به نفع مان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهور، «امیرخان متقی» وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که تنش ها در امتداد خط مرزی دیورند میان این کشور با پاکستان به نفع احدی نیست.

وزیر خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در این باره گفت: تنش ها در امتداد خط دیورند به نفع احدی نیست و پاکستان باید با افغانستان تعامل متقابل داشته باشد.

«امیرخان متقی» در این خصوص اضافه کرد که به همسایه نزدیک خود هشدار می دهیم که در امتداد خط (دیورند) تنش به نفع هیچکس نیست.

این مقام طالبان همچنین خطاب به جهانیان گفت که فشار جواب نمی دهد و برای حل مشکلات، جهان را به تفاهم با گروه طالبان فرا می خواند.

این در حالیست که اسلام آباد اخیراً افغانستان را به به حمایت تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است. همچنین، اخیراً درگیری هایی میان نیروهای طالبان با ارتش پاکستان در امتداد خط مرزی میان دو کشور نیز گزارش شده است.

نیروهای ویژه پاکستان سه‌ شنبه هفته پیش به گروگان‌ گیری در یک پاسگاه پلیس در «بنو» واقع در شمال غرب این کشور پایان دادند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پاکستانی، شاخه «تحریک طالبان» در این کشور را عامل این گروگانگیری معرفی کرد و یاد آور شد که مهاجمان از روز یکشنبه هفته پیش عملیات گروگانگیری را آغاز کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از ۳۰ نفر از اعضای گروهک طالبان پاکستان موسوم به گروه «تحریک طالبان پاکستان» که به ظن تروریسم بازداشت شده بودند، روز یکشنبه هفته پیش اسلحه‌ های مامورانی که در مقر پلیس بنو از آنها بازجویی می‌ کردند را تصرف کرده و دست به گروگانگیری زدند.