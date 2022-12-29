بخشدار جدید ایلخچی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وی که پیش از این مدیر کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی بود در کارنامه خود مسئولیت بسیج رسانه استان را نیز دارد.
آئین تودیع و معارفه بخشدار بخش ایلخچی، شهرستان اسکو با حضور حقیقیان مدیرکل سیاسی استانداری آذربایجان شرقی فیروزی فرماندار شهرستان اسکو، مدیران ادارات دولتی و ارگانهای نظامی و جمعی از دهیاران و اعضای شورای اسلامی برگزار شد.
در این مراسم رامین نظامی خواه به عنوان بخشدار بخش ایلخچی معرفی و از خدمات و زحمات محمدزاده تجلیل و قدردانی شد.
رامین نظامیخواه متولد سال ۱۳۶۹، فارغالتحصیل کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشکده صداوسیما و دانشپژوه دکترای حرفهای مدیریت است که یک دهه فعالیت رسانهای در سطوح مختلف را در کارنامه دارد.
وی پیش از این مسئول بسیج رسانه آذربایجان شرقی بود و در سوابق خود دبیری نهضت سواد رسانهای انقلاب اسلامی، همکاری با شورای نظارت بر صداوسیما و فعالیت در جنبش دانشجویی را دارد.
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