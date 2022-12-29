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۸ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۱۸

برگزاری تمرین پرسپولیس/ دیاباته همچنان دور از تمرینات گروهی

برگزاری تمرین پرسپولیس/ دیاباته همچنان دور از تمرینات گروهی

تمرین امروز پرسپولیس در ورزشگاه کاظمی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت امروز از ساعت ۱۲:۳۰ در ورزشگاه کاظمی تمرین خود را آغاز کردند.

پیش از شروع تمرین جلسه فنی انجام شد و بعد از آن بازیکنان با حضور در زمین به کارهای کششی پرداختند.

پس از آن پاسکاری کوتاه و ترکیبی انجام شد. در بخش بعدی حمله به دروازه برای یک گروه و برای گروه دیگر از بازیکنان مرور تاکتیک‌های دفاعی در نظر گرفته شد.

برگزاری تمرین پرسپولیس/ دیاباته همچنان دور از تمرینات گروهی

بخش پایانی نیز فوتبال درون تیمی بود که پایان بخش تمرین یک ساعته امروز بود.

شیخ دیاباته همچنان برنامه مداوای خود را دنبال می‌کند و سایر بازیکنان در اختیار کادر فنی بودند.

برگزاری تمرین پرسپولیس/ دیاباته همچنان دور از تمرینات گروهی

پرسپولیس فردا آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با گل‌گهر انجام می‌دهد و سپس با یک پرواز چارتر راهی سیرجان خواهد شد.

پرسپولیس در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶ روز شنبه به مصاف گل گهر می‌رود.

کد مطلب 5668127

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