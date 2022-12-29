برگزاری تمرین پرسپولیس/ دیاباته همچنان دور از تمرینات گروهی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت امروز از ساعت ۱۲:۳۰ در ورزشگاه کاظمی تمرین خود را آغاز کردند.

پیش از شروع تمرین جلسه فنی انجام شد و بعد از آن بازیکنان با حضور در زمین به کارهای کششی پرداختند.

پس از آن پاسکاری کوتاه و ترکیبی انجام شد. در بخش بعدی حمله به دروازه برای یک گروه و برای گروه دیگر از بازیکنان مرور تاکتیک‌های دفاعی در نظر گرفته شد.

بخش پایانی نیز فوتبال درون تیمی بود که پایان بخش تمرین یک ساعته امروز بود.

شیخ دیاباته همچنان برنامه مداوای خود را دنبال می‌کند و سایر بازیکنان در اختیار کادر فنی بودند.

پرسپولیس فردا آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با گل‌گهر انجام می‌دهد و سپس با یک پرواز چارتر راهی سیرجان خواهد شد.

پرسپولیس در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶ روز شنبه به مصاف گل گهر می‌رود.