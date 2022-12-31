نوسانات خلقی و مشکلات حافظه از عوارض ذهنی یائسگی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، برخی از این احساسات تغییراتی هستند که به طور طبیعی در این مرحله از زندگی اتفاق می‌افتند، اما طبق گفته انجمن یائسگی آمریکای شمالی، عوامل دیگری نیز در این امر نقش دارند.

تغییرات در هورمون‌ها دلیل بزرگی برای نوسانات خلقی و سایر علائم است. به گفته این انجمن، در حالی که بیشتر زنان به ریتم هورمونی خود عادت دارند، این ریتم در طول دوران قبل از یائسگی مختل می‌شود.

از سوی دیگر، زنان در میانسالی ممکن است با تغییراتی در عزت نفس یا تصویر بدنی زندگی کنند زیرا جامعه برای جوانان ارزش قائل است.

یکی از راه‌های احساس بهتر ایجاد تعادل است. به یاد داشته باشید که به نیازهای خود توجه کنید، نه فقط نیازهای خانواده و کار. این مسئله می‌تواند به شما کمک کند تا با چالش‌های جدید روبرو شوید و اعتماد به نفس خود را حفظ کنید.

اگر در جوانی افسردگی را تجربه کرده اید، در دوران پیش از یائسگی نسبت به این احساسات آسیب پذیرتر هستید.

افسردگی با عدم تعادل شیمیایی در مغز همراه است. به گفته کارشناسان این انجمن، اگر خستگی طولانی مدت، از دست دادن علاقه به فعالیت‌های عادی، کاهش وزن، غم و ناراحتی یا تحریک پذیری را تجربه می‌کنید، با پزشک مشورت کنید.

همچنین ممکن است افزایش احساس اضطراب را تجربه کنید به گفته کارشناسان، اگرچه ممکن است خود به خود برطرف شوند، اما بروز مکرر این دوره‌ها ممکن است یک علامت هشداردهنده از اختلال ترس باشد.

علائم می‌تواند شامل تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرگیجه، تپش قلب یا احساس «دیوانه شدن» باشد. احساساتی که قبل از گرگرفتگی به وجود می آیند می‌توانند باعث بروز حمله شوند. درمان‌ها شامل تکنیک‌های آرام سازی یا کاهش استرس، روان درمانی و داروهای تجویزی است.

اگر نگران حفظ حافظه خود هستید، از نظر جسمی، اجتماعی و ذهنی فعال بمانید.