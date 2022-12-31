ابعاد متافیزیکی یک جنگ ترکیبی/ نقش «نور» در گام دوم انقلاب چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «نور هدی نور حسین (ع) است و بس» شامل آثار نقاشی و شش مجسمه برنزی عبدالحمید قدیریان از ۱۶ دی ماه در فرهنگسرای نیاوران گشایش می‌یابد.

در افتتاحیه این نمایشگاه که تا ۷ بهمن ماه برقرار است، قرار است کتاب «هم پای نور» اثر این هنرمند نقاش رونمایی شود.

عبدالحمید قدیریان هنرمند نقاش باسابقه درباره شکل‌گیری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: حدود یک سال پیش از طرف فرهنگسرای نیاوران برای برگزاری نمایشگاه، از من دعوت شد و از آنجایی که تابلوهایی آماده برای برپایی نمایشگاه نداشتم، از آن‌ها برای خلق آثار، زمان خواستم تا روزهای آخر سال این نمایشگاه را برگزار کنیم که برای روز ۱۶ دی ماه به توافق رسیدیم.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه بیش از ۴۰ تابلوی نقاشی خواهم داشت که بیش از نیمی از آن‌ها جدید است و مابقی مروری‌بر آثار قدیمی من است و از آنجایی که فضای نمایشگاهی فرهنگسرای نیاوران بزرگ است، فرصت شد تا تابلوهای قدیمی را نیز به نمایش بگذارم.

قدیریان با بیان اینکه به‌عنوان یک نقاش پژوهشی در حال کار است و هم اکنون روی موضوع «نور الهی و جنگ ترکیبی» مشغول کار است، توضیح داد: در سال ۱۳۹۴، مجموعه «آسمان حسین» را با نگاهی به عاشورا از دیدگاه حضرت زینب (س) به نمایش گذاشتم تا نگاه مخاطبم را به آسمان جلب کنم. در سال ۱۳۹۸ نیز نمایشگاه «همپای نور» را داشتم که در آن هدفم توجه به نور آسمانی و الهی و همراهی با این نور بود. در این مجموعه، کاربرد نور الهی در روند گام دوم انقلاب اسلامی و نابودی اسرائیل تعریف می‌شود. جنگ با اسرائیل ابعاد مختلفی دارد، همانطور که می‌دانید الان نیز جنگی ترکیبی علیه ما شروع شده است که هم جنگی مادی و هم غیرمادی است. در نمایشگاه جدیدم سعی کردم روی این بعد از جنگ با اسرائیل تمرکز و توجهات را جلب کنم که با این اغتشاشات اخیر مصادف شد.

وی تصریح کرد: اغتشاشات و رفتارهای اغتشاشگران تأثیر باورنکردنی این موضوع را نشان می‌دهد و تابلوهای این نمایشگاه جدید نیز در راستای تبیین این فضای متافیزیکی حاکم است که دشمنان به‌عنوان یک ابزار جنگی از آن‌ها استفاده می‌کنند.

این هنرمند نقاش درباره کتاب «همپای نور» که توسط حوزه هنری منتشر شده است، نیز گفت: کتاب «همپای نور» یک آرت بوک درباره نمایشگاه‌های «آسمان حسین» و «همپای نور» است که تلاش کردم سیر تکوین، تکامل و به تصویر کشیدن این مجموعه و این نوع نگاه را از زمان کودکی بررسی کنم؛ اینکه چه سیری طی شد و چه تحولاتی در اندیشه اتفاق افتاد که منجر به خلق این مجموعه شد. در این مجموعه آثار نگاهی نو به عاشورا مطرح شده که رسیدن به این نوع نگاه، خودش سیری تکوینی دارد که در این کتاب سعی کردم در حد توان مطرح کنم.