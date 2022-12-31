به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال روسیه روز گذشته هم تشکیل جلسه داد تا طرح انتقال این اتحادیه به کنفدراسیون فوتبال آسیا را بررسی کند اما این جلسه بی نتیجه پایان یافت و مقرر شد کارگروهی برای این امر تشکیل بشود.

«الکساندر دیوکوف» رئیس اتحادیه فوتبال روسیه در واکنش به اینکه آیا یکی از دلایلی که آنها تصمیم گرفتند به آسیا نروند، نداشتن تضمینی برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی بعدی است؟ گفت: بله، هیچکس این را برای ما تضمین نمی‌کند. فقط فیفا می‌تواند چنین تضمینی به ما بدهد. ما می‌توانستیم برویم، اما وارد انتخابی نشویم.

به گفته دیوکوف، کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور روسیه در این قاره استقبال می‌کند اما هنوز تضمینی برای حضور روسیه در مسابقات انتخابی وجود ندارد. او گفت: آسیا همچنان آماده پذیرش ماست. ضمانت نامه پذیرفته نمی‌شود اما دلیلی برای عدم اعتماد وجود ندارد.

وی همچنین ارسال نامه روسیه به اتحادیه فوتبال اروپا برای خروج از یوفا را رد کرد و افزود: ما هیچ نامه‌ای در مورد قصد خود برای عقب نشینی به یوفا ارسال نکرده‌ایم. اطلاعات غلط بود.

رئیس اتحادیه فوتبال روسیه در پایان گفت: تا یک هفته پیش راه حل واضحی نداشتیم. به نظر می‌رسید که من طرفدار انتقال روسیه به AFC بودم، اما از من پرسیدند که چرا این انتقال لازم است و من با استدلال به نفع این انتقال به شما پاسخ دادم.