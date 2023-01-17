دستیار پوتین: ورزش روسیه تمایل به حضور در مسابقات آسیایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، «ایگور لویتین» دستیار رییس‌جمهور فدراسیون روسیه به اتفاق هیات همراه با حضور در وزارت ورزش و جوانان با سیدحمید سجادی دیدار و گفتگو کرد.

طبق گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش، این دیدار درجهت توسعه همکاری‌های دوجانبه بین کشورهای ایران و روسیه در حوزه ورزش برگزار شد.

لویتین در این دیدار گفت: خیلی خوشحالم که وزیر ورزش و جوانان ایران امکان این نشست را برای دومین بار فراهم کردند. ورزش قسمت مهمی از زندگی ما است و در شرایط تحریم ورزش روسیه که درحال حاضر وجود دارد و ورزشکاران ما نمی‌توانند در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند کشور ایران امکان ارتباطات مشترک در حوزه ورزش را ایجاد می‌کنند.

وی افزود: تشکر می‌کنم بابت اینکه یکسری از مسابقات برای ورزشکاران روسیه در خاک ایران برگزار می‌شود. همچنین به خاطر پیشنهادات و دعوت وزیر ورزش ایران ممنونم و از همه آنها استقبال می کنیم.

دستیار رییس‌جمهور روسیه ادامه داد: دید و نظر اکثر فدراسیون‌های ورزشی روسیه به این سمت است که بتوانیم در مسابقات آسیایی حضور داشته باشیم و این منوط به تصمیم‌گیری کمیته بین‌المللی المپیک است. کمیته المپیک آسیا نیز بارها اعلام آمادگی کرده که روسیه به این کمیته اضافه شود. درصورت حضور ما در مسابقات آسیایی روابط دو کشور ایران و روسیه در حوزه ورزش بیشتر از قبل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از وزیر ورزش روسیه درخواست می‌کنم که در سفر به ایران درخصوص تبادل تجربیات با کشور ایران در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی ورزشی قطعا نشست‌هایی را برگزار کنند. دو کشور می‌توانند در زمینه تولیدات مشترک نیز فعالیت داشته باشند.

در این نشست همچنین حمید سجادی گفت: امیدوارم که این دیدار مقدمه خوبی برای حضور وزیر ورزش روسیه در ایران باشد و بتوانیم برنامه‌ریزی لازم برای برقراری ارتباطات مشترکمان را انجام دهیم.

وی افزود: باعث خوشحالی است که نشست دوم برای توسعه همکاری‌های بیشتر، در کمتر از پنج ماه برگزار شد. یکی از پیشنهادات ما در نشست اول درخصوص برپایی اردوهای مشترک در رشته‌های مختلف بود. پیشنهاد دیگر ما برگزاری نشست تخصصی بین فدراسیون‌های دو کشور است. علاقه‌مند هستیم که برای درمان ورزشکاران مصدوم از تجارب و امکانات دو کشور استفاده شود.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان ساخت: کشور روسیه در رشته‌هایی مثل شنا، کشتی و واترپلو صاحب‌سبک است و جا دارد که یک نشست برگزار و تعاملی درخصوص همکاری‌های مشترک انجام شود. همچنین در کشور ما تولیدات و محصولات خوبی در حوزه ورزش داریم که قابلیت صادر کردن را دارد و خوشحال می‌شویم که راه‌های صادرات اقلام ورزشی را با حضور وزیر ورزش روسیه در ایران بررسی کنیم.

سجادی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دیگر ما به همتای روسیه‌ای درخصوص سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ورزشی ایران است. امیدواریم که علاوه بر تعامل ورزشی درخصوص تعامل در حوزه اقتصادی ورزش نیز دو کشور به همکاری‌های خوبی دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما از تیم ملی هندبال روسیه دعوت می‌کنیم که در ایران یک بازی دوستانه را با تیم ملی ایران انجام دهند. همچنین با توجه برگزاری اولین دوره مسابقات جام نوروز که حدود پنجاه روز دیگر انجام خواهد شد از کشور روسیه دعوت می‌کنیم که در این مسابقات حضور داشته باشد.