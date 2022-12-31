عینک جدید برای نابینایان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این عینک که به طور رسمی در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی و در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی( CES)رونمایی می شود توسط استارت آپ کره ای Cellicoساخته شده اند.

گجت مذکور در حقیقت یک دوربین کوچک ۴K است که از هرچه جلوی کاربر باشد، تصویربرداری می کند. ویدئویی که دوربین به طور زنده ثبت می کند به وسیله یک نمایشگر موج با وضوح ۱۰۸۰ پیکسل در عینک نمایش داده می شود. به طور دقیق تر این ویدئو در یک نمایشگر دایره شکل در یک طرف از میدان دید کاربر نمایش داده می شود.

کاربران با کمک اپلیکیشن موبایل که به این عینک متصل است، می توانند به طور دقیق منطقه ای از میدان دید که آسیب دیده را تعیین و علاوه بر آن مشخص کنند دوربین فیلمبرداری در چه نقطه ای از میدان دید نمایش داده می شود. علاوه بر آن کاربران با دستور صوتی می توانند روی ویدئو زوم کنند.

ویژگی های دیگر گجت شامل یک ورقه PDLC روی لنز است که به طور الکترونیکی تصاویر پرنور را تیره تر می کند. جنس بدنه ابزار نیز از فلز تیتانیوم است. طبق اطلاعات موجود وزن عینک ۹۴ گرم است.