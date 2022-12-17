ماسکی که حرکات سریع چشم را در خواب ردیابی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مرحله REM یا حرکات سریع چشمان در خواب نقش مهمی در یادگیری، حافظه و رشد مغز دارد. در حال حاضر برای مشخص شدن میزان مرحله REM خواب هر فرد، تست های مختلفی لازم است. در همین راستا ادعا می شود ماسک «سوما اسلیپ» به کاربران کمک می کند این فرایند را در خانه انجام دهند.

در تست های آزمایشگاهی از تکنیکی به نام «الکترواوکولوگرافی» برای مشخص شدن مدت زمان REM خواب فرد استفاده می شود. این فرایند شامل افزودن یک جفت الکترود به پوست بیمار در بالا و زیر یک چشم یا در دو طرف آن است.

همزمان با حرکات بالا و پایین یا چپ و راست چشم، قرنیه و شبکیه عضو به الکترودها نزدیک تر یا دورتر می شوند. از آنجا که میدان الکتریکی قرنیه و شبیکه با یکدیگر تفاوت دارد، الکترودها می توانند با رصد تغییرات در سیگنال های الکتریکی تعیین کنند چشم به کدام سمت است.

ماسک سوما اسلیپ توسط استارت آپ «سومالیتیکس» در آمریکا ابداع شده و حرکات چشمان کاربر را هنگام خواب رصد می کند اما برای انجام این کار از حسگرهای خازنی یکپارچه ساخته شده از ماده کامپوزیت اختصاصی نانولوله کربنی استفاده می کند. هنگام استفاده از ماسک، فوم به چشم فشرده می شود و حسگرها سیگنال های الکتریکی بالا، زیر و هریک از طرفین چشم را ردیابی می کنند.

داده های مربوط به حرکات چشمان طی شب پس از جمع آوری توسط حسگرها به یک موبایل، تبلت یا دستگاه ردیاب سلامتی ارسال می شود و هنگامیکه کاربر از خواب بیدار می شود، ارزیابی از فرایند خواب وی برای او نمایش داده می شود. یک بار شارژ باتری دستگاه برای ۸ساعت استفاده کافی است.

سومالیتیکس هم اکنون در جستجوی شرکای سرمایه گذاری است تا دستگاه را به بازار ارائه کند. این شرکت مدعی است ماسک «سومااسلیپ» را می توان تا دسامبر آینده به طور تجاری با قیمت ۱۹۹ دلار عرضه کرد.