مردم از تبعیض در ادارات گلایه مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در دیدار هسته گزینش دستگاه‌های اجرایی استان با تاکید بر این که گزینش درست باید منجر به ورود صالحان و خوبان به دستگاه اداری باشد، افزود: گاهی شاهد هستیم ورودی‌ها به دستگاه‌ها از فیلتر گزینش و قانون‌مندانه عبور نمی‌کنند و از مسیر توصیه می‌گذرد.

آیت الله محمدی لائینی با اظهار این که حراست و بازرسی باید فرایند گزینش را تحت نظر داشته باشد، افزود: باید جلوی ورود افراد ناصالح را به دستگاه‌های اداری گرفت.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه ما مردم از کم و کسری خیلی ناراحت نیستند بلکه از تبعیض ناراحت هستند، گفت: این تبعیض‌ها مردم را ناراحت و عصبانی می‌کند زیرا در ادارات تبعیض‌هایی وجود دارد.

وی افزود: اصلاحات کل تنها از گزینش برنمی‌آید و هر کسی باید کار خودش را درست انجام دهد و نظارتش بر مجموعه زیر دست خودش نظارت درستی باشد تا تبعیض و تخلف اتفاق نیفتد.

امام جمعه ساری تاکید کرد: گزینش باید روی دانایی علاوه بر مدرک تکیه کند و گاه نسبت به دانشگاه‌ها تبعیض وجود دارد که برخلاف عدل است و باید در کار حرفه‌ای کاملاً آگاه و مسلط باشید.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر در آموزش و پرورش بحث کمبود معلم مطرح شده است، گفت: باید معلم در قالب گزینش‌های سخت و در دانشگاه‌های ویژه‌ای تربیت شود و نهادهای حراست و نظارت و بازرسی باید با ضعف‌ها برخورد کنند.

آیت الله لائینی با تاکید بر اینکه گزینش باید منجر به ورود صالحان و خوبان به دستگاه اداری باشد، گفت: اما خوب نگه داشتن صالحان مهم‌تر از مورد اول است، ضایع کردن حق بدترین حق الناس است.