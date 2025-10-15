به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر چهارشنبه در دیدار مدیر کل بازرسی استان، ضمن تشکر از زحمات آنان، اظهار کرد گرچه انتظار ما این است که شرایط به گونه‌ای شود که بازرسی کارش کمتر شود، یعنی دستگاه‌ها کارشان را درست انجام دهند، اما تا بشر، بشر است، تخلفات و قصورها و تقصیرها نیز وجود دارد و جامعه تا مدینه فاضله شود، کار زیادی داریم و این امر ان‌شاءالله در عصر ظهور محقق خواهد شد.

وی نظارت باطنی و وجدان کاری را مؤثرترین عامل جلوگیری از تخلف دانست و بیان کرد: دستگاه قضائی در کنترل مدیران و مسئولان و مقابله با متخلفان مرجع بسیار مهمی است و هر وقت خلافی می‌بینیم، مردم یقه قوه قضائیه را می‌گیرند که پس کجا بودید؟ ابزار قوه قضائیه نیز شما (بازرسی) هستید.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به پیچیدگی و ظرافت موضوعات روز، بر ضرورت تقویت نیروی کارشناسی و تخصصی در سازمان بازرسی تأکید کرد و افزود: تشخیص موضوعات امروز واقعاً تخصصی شده و کارشناسان شما باید جزئی‌تر و دقیق‌تر باشند تا بتوانند مسائل را بررسی کنند، باید ابزارهای کار بازرسی از نظر تعداد، نفرات و تخصص‌ها کامل‌تر شود و نیروهای موجود با بازآموزی‌ها و دوره‌های ضمن خدمت توانمندتر شوند.

نماینده ولی فقیه در مازندران کارکنان بازرسی را در معرض خطر تطمیع و تهدید دانست و تأکید کرد: باید قدرت مبارزه با این دو خطر در شما قوی شود؛ اراده قوی و انگیزه قوی داشته باشید تا تطمیع‌ها و تهدیدها در شما اثر نکند و کارتان را درست انجام دهید.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن انتقاد از برخی مدیران اجرایی که از تخلفات خود دفاع کرده و بازرسی را مقصر می‌دانند، اظهار کرد: بعضی از دستگاه‌های اجرایی ارزش قائل هستند و واقعاً گوششان به حرف بازرسی است، اما بعضی‌ها نه، تخلف می‌کنند و بعد می‌آیند می‌گویند امروز یکی از مشکلات مملکت ما بازرسی‌ها هستند که می‌ترسانند! بازرسی باید کار خودش را درست انجام دهد و ملاحظات شخصی نداشته باشد.

امام جمعه ساری هشدار داد که کار بازرسی نباید تنها توصیه‌ای باشد و گفت: توصیه هر چقدر هم باشد، فایده‌ای ندارد و باید الزامات قانونی و اجرایی داشته باشد. اگر مدیر حرف گوش نمی‌دهد، بازرسی باید بتواند الزام کند، نه اینکه بگوید ما گفتیم و مدیر گوش نکرد.

این مسئول شهرداری‌ها و تخلفات آن را چالش بازرسی دانست و افزود: در همین مازندران، خود ساری در چند دوره بعضی از افرادش دستگیر شدند. حوزه‌ی شهرداری‌ها مشکلات دارد. تجاوز به منابع طبیعی و توزیع پسماند نیز از دیگر مشکلات مازندران است.

وی از بازرسی خواست تا اجرای دقیق مصوبات را پیگیری کند و تصریح کرد: باید پیگیری کنید که چرا مصوبه اجرا نشده یا چرا مصوبه برای یک پروژه بوده ولی عملاً چیز دیگری اجرا شده است. کار شما زیاد است، اما ثمراتش شیرین است و مردم را امیدوار می‌کند.

در پایان، آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به گلایه کشاورزان از کمبود کود، سوخت و بذر در تعاونی‌ها، خطاب به بازرسی تأکید کرد توصیه من به شما این است که کارتان را جدی بگیرید.