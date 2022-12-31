۶۰۰کیلومتر ازراههای عشایری کهگیلویه وبویراحمد نیازمندبازگشایی است

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله آذر فر ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بازگشایی هر کیلومتر راه عشایری در کهگیلویه و بویراحمد دو میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با بیان اینکه بازگشایی راه‌های مناطق قشلاقی در استان همچنان ادامه دارد، گفت: راه‌های ارتباطی مهمترین نیاز عشایر کهگیلویه و بویراحمد است.

آذر فر تصریح کرد: نبود زیرساخت‌های لازم و کوهستانی بودن استان، شرایط را برای عبور و مرور عشایر سخت کرده است.

وی افزود: راه‌های دسترسی عشایر استان، در بیشتر مناطق عشایری، برای رساندن محصولات تولیدی به بازارهای مصرف و رساندن بیماران به مراکز درمانی مناسب نیست.

آذر فر اظهار داشت: ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی نیز برای عشایر استان پیش بینی شده که در این راستا، ۱۲۰ نفر از خانواده‌های عشایری استان برای دریافت وام خرید علوفه به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.