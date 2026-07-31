  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

حزب الله: دولت لبنان باید برای متوقف کردن جنایت‌های اسرائیل اقدام کند

حزب الله: دولت لبنان باید برای متوقف کردن جنایت‌های اسرائیل اقدام کند

حزب الله ضمن انتقاد از سیاست دولت لبنان در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی تأکید کرد که امضای توافق چارچوب از سوی بیروت به این جنایت‌ها مشروعیت بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با اشاره به انفجارهای انجام شده توسط رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی لبنان تأکید کرد: مسئولیت اصلی ادامه جنایات اسرائیل بر عهده دولت لبنان است.

در بیانیه حزب الله در این خصوص آمده است: دولت لبنان نه تنها ساکت و غایب است بلکه همدست دشمن است و با امضای توافق چارچوب، به دشمن مشروعیت داد.

حزب الله از دولت لبنان خواست که مسئولیت خود را به عهده بگیرد و اقدامات فوری را برای متوقف کردن انفجارهای جنایتکارانه توسط دشمن صهیونیستی انجام دهد.

رژیم صهیونیستی پنج شنبه شب با ادعای پاسخ به نقض آتش بس از سوی حزب الله و به دستور مستقیم نتانیاهو و کاتس وزیر جنگ او، انفجارهای بی سابقه و بسیار شدیدی را در چند منطقه از جنوب لبنان انجام داد.

کد مطلب 6904624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها