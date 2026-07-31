به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با اشاره به انفجارهای انجام شده توسط رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی لبنان تأکید کرد: مسئولیت اصلی ادامه جنایات اسرائیل بر عهده دولت لبنان است.

در بیانیه حزب الله در این خصوص آمده است: دولت لبنان نه تنها ساکت و غایب است بلکه همدست دشمن است و با امضای توافق چارچوب، به دشمن مشروعیت داد.

حزب الله از دولت لبنان خواست که مسئولیت خود را به عهده بگیرد و اقدامات فوری را برای متوقف کردن انفجارهای جنایتکارانه توسط دشمن صهیونیستی انجام دهد.

رژیم صهیونیستی پنج شنبه شب با ادعای پاسخ به نقض آتش بس از سوی حزب الله و به دستور مستقیم نتانیاهو و کاتس وزیر جنگ او، انفجارهای بی سابقه و بسیار شدیدی را در چند منطقه از جنوب لبنان انجام داد.