قانونگذار روس: غرب از پایان جنگ سرد روسیه را فریب داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس کمیته امور بین‌الملل پارلمان روسیه معتقد است که کشورهای غربی از پایان جنگ سرد در پی تضعیف روسیه بوده اند.

«لئونید اسلوتسکی» رئیس کمیته امور بین الملل پارلمان روسیه روز شنبه در خصوص اظهارات اخیر «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور سابق فرانسه درباره توافق مینسک گفت که غرب از پایان جنگ سرد، به طور نظام مندی روسیه را فریب داده است تا این کشور را از نظر ژئوپلیتیک تضعیف کند. به گفته این قانونگذار ارشد روس، توافق مینسک نیز بخشی از این تلاش ها را شکل داده است.

این قانونگذار روس در پیامی در حساب تلگرامی خود آورد: فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور سابق فرانسه سخنان آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان را تأیید کرد، اینکه توافق‌های مینسک برای فرصت دادن به کی یف و آماده‌سازی ارتش اوکراین ضروری بوده است.

اسلوتسکی در ادامه این پیام متذکر می شود که بدیهی است که اولاند فراموش کرد که در مورد بسته های بعدی تحریم ها که به دلیل نقض در اجرای توافقات مینسک علیه روسیه اعمال می شود، چیزی بگویید ، همان چیزی که برای سایر امضاکنندگان از ابتدا چیزی بلوف نبود.

این مقام ارشد روس در ادامه تاکید کرد که کشورش از زمان پایان جنگ سرد مورد فریب غرب قرار گرفته است.

به گفته اسلوتسکی، پیشروی ناتو به سمت شرق، مجموعه ای از انقلاب ها در جمهوری های پس از شوروی، ایجاد یک جبهه ضد روسیه از مسیر اوکراین، همه اینها با یک هدف انجام شد،برای تضعیف ژئوپلیتیک کشور روسیه.

صدر اعظم آلمان اخیر در مصاحبه با نشریه «زیت» گفته بود که «توافقنامه‌های مینسک تلاشی بوده تا به اوکراین زمان بدهد. همچنین باعث شده تا این کشور آنطور که امروز به نظر می‌رسد، قدرتمندتر شود. اوکراین سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵، اوکراین مدرن امروزی نیست.»