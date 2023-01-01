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۱۱ دی ۱۴۰۱، ۸:۰۳

روحانی اهل سنت:

سردار حاج قاسم سلیمانی حافظ عزت اسلام بود

سردار حاج قاسم سلیمانی حافظ عزت اسلام بود

گرگان- امام جمعه اهل سنت خواجه نفس گمیشان با اشاره به تلاش و جانفشانی‌های مستمر حاج قاسم سلیمانی در برابر جبهه کفر، گفت: سردار دل‌ها حافظ واقعی عزت جامعه اسلامی بود.

آخوند امان گلدی حنفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حاج قاسم سلیمانی الگوی شاخص بصیرت‌مداری بود که با شناخت صحیح و حرکت به موقع در دفاع از اسلام و نظام جمهوری اسلامی، جبهه مقاومت را گسترش داد و اجازه نداد عزت اسلام در جهان خدشه‌دار شود.

امام جمعه اهل سنت گمیشان افزود: شهید سلیمانی ضمن حفظ بصیرت بدون هیچ ادعایی و به دور از هیاهو به وظیفه شرعی و ملی خود عمل می‌کرد.

وی گفت: سردار قاسم سلیمانی یک شخصیت فرا ملی و فرامذهبی بود که همه مستضعفان جهان او را دوست داشتند.

این روحانی اهل سنت گلستان بیان کرد: سردار سپهبد شهید سلیمانی یکی از سرداران و پاسداران انقلاب اسلامی بود که تا ابد یاد و نامش در اذهان زنده خواهد ماند؛ دشمنان باید بدانند پایه‌های انقلاب اسلامی با شهادت این سردار سست نمی‌شود.

آخوند حنفی متذکر شد: جان فشانی شهدایی مانند سردار حاج قاسم سلیمانی و هم رزمانش مانایی و پایداری تمدن اسلامی را تقویت کرد و سبب شد تا همگرایی بیشتری برای مقابله با استکبار در جبهه مقاومت شکل بگیرد.

کد مطلب 5669932

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