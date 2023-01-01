پرفشاری خون عامل تشدید کننده بیماری کووید ۱۹

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری ناشی از ویروس کرونا که منجر به سندرم حاد تنفسی می شود، نخستین بار در سال ۲۰۱۹ میلادی در شهر ووهان چین مشاهده شد و تاکنون ۵۱۷ میلیون نفر به آن مبتلا شده و حدود ۶.۲ میلیون نفر به دلیل ابتلا به آن جان باخته اند.

مشاهده شده است که ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطری مانند فشار خون بالا منجر به بروز علائم شدیدتری در مبتلایان به کرونا مانند تنگی نفس و هیپوکسی (کمبود اکسیژن) می شود.

از سوی دیگر بروز فشار خون بالا می تواند به دلیل ابتلا به کرونا ایجاد یا تشدید شود.

محققان پژوهشگاه رویان و پژوهشگاه کارولینسکا سوئد طی نامه ای به سردبیر نشریه بین المللی Cell Journal اعلام کردند یافته های فراوانی در خصوص ارتباط ابتلا به کووید ۱۹ و پرفشاری خون وجود دارد.

بیشتر این داده ها نشان می دهند در افراد دچار پرفشاری خون در صورت ابتلا به کرونا احتمال بدحالی و مرگ بالاتر است.

ویروس کرونا می تواند از طریق اتصال به گیرنده آنزیم مبدل آنژیوتنسین (angiotensin-converting enzyme ۲) و مداخله در سیستم رنین آنژیوتایسین، سلول های میزبان را تحت تأثیر قرار دهد.

فعال شدن مسیر رنین-آنژیونانسین منجر به فعال شدن مسیرهای پیش التهابی و ضد التهابی در سلول های تحت تأثیر می شود.

فعال شدن مسیرهای فوق الذکر منجر به بد حالی در مبتلایان به کرونا می شود. از سوی دیگر ویروس کرونا از طریق مداخله در مسیرهای پیام رسان مورد بحث می تواند باعث بروز شرایطی مشابه با پرفشاری خون شود.

آنها اعلام کردند برای درک بهتر این شرایط پژوهش های بیشتری لازم است.