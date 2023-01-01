به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح یکشنبه در بازدید معاون مهندسی شرکت آب و فاضلاب کشور از طرحهای آبرسانی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای تأمین آب شرب پایدار در استان بوشهر تلاشهای گستردهای صورت گرفته است.
وی با اشاره به استفاده از همه ظرفیتها برای توسعه زیرساختهای آبرسانی در سطح استان بیان کرد: یکی از اقدامات اساسی در سطح استان بوشهر برای تأمین آب پایدار، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز در اجرای این طرحها مشارکت کردهاند که این مهم سرعت چشمگیری در اجرای طرحها ایجاد کرده است.
عالی گفت: طرحهای آبشیرینکن و جهاد آبرسانی در اولویت مدیریت ارشد استان بوشهر قرار دارد و تکمیل این طرحها که بخشی از آنها برای دهه فجر پیش بینی شده تنش آبی مناطق زیادی از استان بوشهر را برطرف میکند.
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