به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح یکشنبه در بازدید معاون مهندسی شرکت آب و فاضلاب کشور از طرح‌های آبرسانی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای تأمین آب شرب پایدار در استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی با اشاره به استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در سطح استان بیان کرد: یکی از اقدامات اساسی در سطح استان بوشهر برای تأمین آب پایدار، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز در اجرای این طرح‌ها مشارکت کرده‌اند که این مهم سرعت چشمگیری در اجرای طرح‌ها ایجاد کرده است.

عالی گفت: طرح‌های آب‌شیرین‌کن و جهاد آبرسانی در اولویت مدیریت ارشد استان بوشهر قرار دارد و تکمیل این طرح‌ها که بخشی از آن‌ها برای دهه فجر پیش بینی شده تنش آبی مناطق زیادی از استان بوشهر را برطرف می‌کند.