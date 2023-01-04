محدودیت بورس کوتاه مدت خارج از کشور لغو شد

محمد محمدی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط و تسهیلات جدید فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور مخصوص دانشجویان دکتری، گفت: دانشجویان دکترایی که پیشنهاد رساله خود را مصوب کرده و در سنوات مجاز آموزشی قرار دارند، (یعنی قبل از ترم ۸ تحصیلی و یا تا پایان ترم ۸ تحصیلی) می‌توانند از فرصت‌های تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور استفاده کنند.

وی ادامه داد: در فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور، روال قبلی بدین صورت بود که به هر دانشگاه یک سهمیه محدودی اختصاص داده می‌شد که بر اساس سهمیه محدود خود افرادی را معرفی می‌کرد، در حال حاضر این محدودیت برداشته شده است و دانشگاه‌ها به صورت نامحدود می‌توانند دانشجویان واجد شرایط خود را معرفی کنند.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان ادامه داد: منتهی شرطی که دارد این است که آن پروژه دکتری خارج از کشور در راستای رفع یکی از نیازهای اساسی و میدانی کشور باشد و این موضوع از طریق کارگروه علمی و تخصصی بررسی می‌شود یعنی هر پروژه دکتری توسط دو استاد تخصصی در همان زمینه کاری، داوری شده، و داوران نظر خود را ارائه می‌دهند، در صورتی که نظر آنها مثبت باشد، دانشجو به فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور اعزام می‌شود، و در صورتی که رأی داوران منفی باشد، دانشجو می‌تواند پروپزال خود را اصلاح کرده و درخواست تجدید نظر دهد.

وی ادامه داد: بنابراین با این کار، گام بزرگی برداشته‌ایم مبنی بر اینکه محدودیتی برای هیچ دانشجویی در کشور قائل نیستیم و هر دانشجو در هر نقطه‌ای از کشور که باشد، می‌تواند از این فرصت استفاده کند و این یک قدم ما را به سمت عدالت آموزشی، عدالتی که مد نظر دولت مردمی سیزدهم بود، نزدیک تر می‌کند.

مسعودی افزود: بارها در سال‌های گذشته با این مسئله مواجه بودیم که دانشجویان از محدود بودن سهمیه‌های فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور گله مند بودند و در حال حاضر این مشکل رفع شده و تمام دانشجویان واجد شرایط می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان ادامه داد: همچنین ارائه پذیرش از یکی از دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) خارج از کشور توسط دانشجو الزامی است و دانشجویان اعزامی باید با استادهای برجسته و بین المللی خارجی همکاری کنند و این موارد بسیار برای ما مهم است چون هدف ما این است که تحرک و پویایی دانشجویی را در سطح بین المل داشته باشیم و دانشجویان بین الملل ما بتوانند هم دستاوردهای علمی جدیدی داشته، هم جهان دیده شوند و بتوانند بازگشته و به کشور خود خدمت کنند.

وی ادامه داد: برای هر دانشجوی دکتری جهت اعزام به فرصت مطالعاتی خارج علاوه بر هزینه بلیط، متناسب با کشور مقصد تا ۲۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان یادآور شد: همچنین در حال برنامه ریزی هستیم تا بحث فرصت‌های مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور را به سمتی هدایت کنیم خودمان نیز یک سری از نیازها در حوزه‌های مختلف لیست کرده و به عنوان برنامه بورس‌های کوتاه مدت به دانشجویان پیشنهاد دهیم.

وی درباره زمان ثبت نام بورس کوتاه مدت خارج از کشور نیز گفت: در گذشته دانشگاه‌ها برای ثبت نام نیز با محدودیت مواجه بودند، ولی اکنون زمان ثبت نام شناور است، یعنی هر زمان دانشجو با استاد راهنما برای استفاده از فرصت تحقیقاتی خارج از کشور تصمیم گیری کنند، می‌توانند از طریق آموزش دانشگاه خود در سامانه سجاد ثبت نام کنند، در داخل سامانه سجاد نیز سامانه‌هایی طراحی شده که به واسطه آن می‌توانیم در کمترین زمان پاسخ دهیم.

وی افزود: یعنی قول ما این است که در کمتر از ۲۰ روز داوری‌ها را انجام داده و نتیجه مثبت و یا منفی را به دانشجو اطلاع دهیم.